〈合晶鄭州新廠啟用〉第二階段規劃12吋產能 屆時年產值上看20億人民幣

矽晶圓大廠合晶 (6182-TW) 今 (26) 日舉行鄭州新廠啟用典禮，第一階段為月產能 20 萬片的 8 吋產能，明年正式量產後，全年產值可望達 5 億人民幣，第二階段則規畫 12 吋產能 20 萬片、磊晶產能 7 萬片，部分資金已到位，待兩階段產能均啟用後，年產值可望上看 20 億人民幣。

合晶今日舉行啟用典禮，鄭州合晶為合晶與鄭州空港經濟綜合實驗區合資成立，為鄭州地方政府取得的首個半導體投資案，其中，合晶持股約 6 成，雙方合資投資額共 12 億人民幣，第一階段為一條月產能 20 萬片的 8 吋產線，12 月開始送樣，合晶鄭州董事長劉蘇生表示，明年正式量產後，全年產值可望達 5 億人民幣。

在第一階段鄭州 8 吋廠啟用後，合晶第二階段計劃透過具有磊晶生產能力的 12 吋廠，擴大產業佈局。合晶 12 吋廠也將採取合資形式，董事長焦平海就提到，「跨足 12 吋是必然的」，據悉，12 吋廠資金預計投入 45 億人民幣，目前部分資金已到位，月產能規劃為 12 吋產能 20 萬片、磊晶產能 7 萬片，最快可望於 2020 年量產，劉蘇生表示，待兩階段產能均到位後，年產值可望上看 20 億人民幣。

目前合晶台灣楊梅廠為 6 吋重摻矽晶圓產能，月產能為 33 萬片；龍潭廠為 8 吋矽晶圓產能，將由目前的 30 萬片逐月增加至年底的 32 萬片。在中國的產能部分，揚州廠主力為 8 吋以下單晶晶棒；上海晶盟磊晶廠將在明年農曆年前，月產能達 20 萬片。