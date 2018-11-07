歐系外資下修嘉聯益全年EPS預估跌破3元 維持評等與目標價

蘋果供應鏈軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 10 月營收以 20.92 億元創歷史單月次高紀錄；不過，歐系外資今天最新報告指出，嘉聯益第 3 季大量聘僱高階人力，用於新廠生產侵蝕，衝擊獲利表現，下修全年獲利 8% 至每股純益 2.98 元，重申「買進」，目標價維持在 6 字頭的 64 元。

嘉聯益昨日公布 10 月營收 以 20.92 億元創單月次高紀錄，月增 17.67%，年增 77.89%，但歐系外資對嘉聯益第 3 季獲利預估，由原預估 2.25 億元大幅下修 4 成到 1.35 億元，每股純益由 0.62 元降為為 0.37 元。全年獲利預估下修 8% 到 10.87 億元，每股純益預估為 2.98 元。

對於第 3 季獲利，嘉聯益將在明日公布，公司主管指出，由於第 3 季在桃園觀音新廠在第 3 季投入的建置、人力、試產成本高，實際產出在 9 月及 10 月顯現，對獲利負面影響較大。

歐系外資認為，嘉聯益毛利率預估僅為 16.4%，表現不如預期，但第 4 季則因在 LCP 軟板天線在 iPhone XR 市占率提升到 5 成，估營收將成長到 69.86 億元，良率由 8 成提升到 9 成，毛利率將達 23.4%，季增 7 個百分點，預估單季純益 8.03 億元，每股純益 2.2 元。

嘉聯益今年 9、10 月營收都呈現高幅度月成長走勢，符合市場預期，9 月營收 17.78 億元，月增 38.76%，10 月營收 20.92 億元，創單月次高，僅次 2014 年 10 月 21.56 億元，月增 17.67%，年增幅 77.89%；累計前 10 月營收為 124.4 億元，年增 19.87%。

近期市場傳，蘋果新手機 iPhone XR 可能因銷售狀況不佳，放緩對 EMS 廠鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW) 的拉貨，嘉聯益股價近期走勢疲弱，昨日更是被追殺到跌停，以 38 元作收，此收盤價也是今年初嘉聯益現增籌資的每股溢價。

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