歐股盤前─美期中選舉大勢底定 歐洲Stoxx 50期指上漲0.37%

美國期中選舉仍在開票中，並未出現「藍色浪潮」，共和黨可望保住參議院多數席次，民主黨估將奪回眾議院掌控權；今 (7) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指上漲 0.37%。

台北時間週三下午 3 點 36 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.37%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.38%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.29%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.47%。

除美國期中選舉選情外，投資人也將持續關注企業財報表現，包括愛馬仕 (HERMES)、Adidas、荷蘭銀行 (ABN Amro)，以及地產商 Persimmon，週三都將公布財報。

美國於 11 月 6 日舉行期中選舉，開票結果大致朝民主黨奪回眾議院、共和黨保住參議院的「分裂國會」方向發展，並未徹底顛覆當前政治版圖。

本次選舉被視為川普的「期中考」，雖然共和黨估將保住參議院多數席次，但眾議院卻可能被民主黨奪回，顯示民眾對川普政府的施政表現，不甚滿意。

美股週二收高，道瓊工業指數收漲 173.31 點 (0.68%)，至 25635.01 點；標普 500 指數收漲 17.41 點 (0.63%)，至 2755.45 點；那斯達克指數收漲 47.11 點 (0.64%)，至 7375.96 點。

週三亞股多走低，截至發稿，上證綜指下跌 0.68%，深證成指下跌 0.50 %；南韓 Kospi 指數下跌 0.52%，日經 225 指數下跌 0.28%；台股收漲 83.40 點，至 9908.35 點。