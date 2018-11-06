美元指標利率向上 美元保單保費明年最高可降6%

由於美國一路升息，金管會今 (6) 日公布，明年 6 年期 (含) 以下的美元保單「新契約責任準備金」利率調升 2 碼到 1.75%，6~10 年期 (含) 以下的美元保單新契約責準金利率則調升 1 碼到 2%。美元保單責準金利率調升，保費最高可降 6%。

金管會表示，依據保發中心分析結果，考量除美元指標利率朝上升趨勢，因此，負債存續期間 6 年（含）以下的美元保單調升 2 碼，及負債存續期間 6 年以上 10 年（含）以下者調升 1 碼。其餘各幣別指標利率變動有限，因此台幣、人民幣、澳幣等保單都維持現行水準不變。

保險局主任祕書林耀東表示，美元保單責準金利率調升 1 碼後，保費平均可降 2 至 3%；若升 2 碼，保費平均降 4 至 6%。

此外，為鼓勵保險業多設計保障型保險商品，提高國人保險保障，並配合長期照護政策，有關「特定保障型」保險商品，除現行健康保險之外，明年將納入長期看護險，及開放健康保險保障期間 30 年以上限制。

金管會進一步表示，為強化民眾購買保障型保險商品誘因，使其能獲得完整保險保障，並衡酌壽險業者經營現況，針對符合特定保障型商品的保障期間 30 年以下的定期保險，其責任準備金利率得額外加碼幅度，由 1 碼增加至 2 碼，其餘維持現行 1 碼。

因為國際市場動盪，金管會提醒壽險業者，應確實衡酌外在市場利率，選擇合適的資產予以配置，並確實執行資產負債管理，多銷售保障型保險商品，以提高國人保險保障，穩健公司各項業務的經營。