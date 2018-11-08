填補高齡醫療保障空窗 75歲還可享終身實支實付醫療險

根據內政部最新公布統計顯示，106 年國人平均壽命為 80.4 歲，其中男性 77.3 歲、女性 83.7 歲，皆創歷年新高；長期而言，國人平均壽命呈現上升趨勢。全球人壽觀察到 2 大風險，一是現代人活得比自己想像還要久、二是高齡醫療出現保障空窗期。全球人壽為因應這 2 大風險推出「全鑫醫靠專案」，首推 75 歲後加倍給付住院日額，並享終身實支實付醫療險，幫助民眾填補高齡醫療保障的空窗期，減輕高齡醫療費用的沉重負擔。

全球人壽推出結合「住院 + 手術 + 實支」三大給付的「全鑫醫靠專案」，協助民眾打造專屬的終身醫療帳戶，除了投保後立即享有完善的醫療保障外，還可以完整填補高齡醫療的保障空窗期。「全鑫醫靠專案」主要是由 2 大主約組成，包括「全球人壽加倍醫靠終身醫療健康保險」及「全球人壽加倍手護終身手術健康保險」，其中「全球人壽加倍醫靠終身醫療健康保險」具備以下六大特色：

特色 1：保費平準 + 限期繳費 + 保障終身

一般定期醫療險保費會隨著年齡遞增，這代表 65 歲退休族，退休後每年所繳的定期醫療險保費將越來越高，增加退休生活費用支出負擔。如果可以趁還有收入的工作期間加保「全球人壽加倍醫靠終身醫療健康保險」，就可在退休前依照個人的經濟能力選擇分期繳費，有 10 年期繳、20 年期繳等多元選擇，而且每年保費固定，當繳費期滿後，就可以不用擔心退休後續繳保費的問題，一樣享有終身醫療保障。

特色 2：75 歲後自動加倍給付住院日額保險金

一般定期醫療險或終身醫療險在保障期間、不管幾歲生病住院，都採固定金額給付，以保額 1000 元為例，被保險人不管幾歲住院 1 天都是理賠 1000 元的住院日額保險金，但比較特別的是，「全球人壽加倍醫靠終身醫療健康保險」在 75 歲以後會自動「加倍」給付住院日額理賠，例如原本住院 1 天理賠 1000 元，75 歲 (含) 以後住院日額保險金增加為 3000 元，若是 75 歲以後符合保單條款的特定重大疾病住院，每日住院日額保險金更提高到 6000 元，讓保戶可以享有更高品質的長壽醫療照護。

特色 3：75 歲起享終身實支實付醫療保障

隨著 DRGs 制度上路，住院自費項目增加，自費醫材也越來越多，增加民眾住院負擔，更凸顯實支實付醫療險的重要性。然而，目前各家保險公司提供的實支實付定期醫療險，大多數只保障到 75 歲，而保障終身的終身醫療險給付項目又不包含實支實付雜費。因此，特別針對 75 歲以後住院，提供實支實付醫療給付，且不論收據正、副本都可申請理賠，同一次住院雜費最多給付 200 倍日額，這樣的設計就能填補愈老、醫療雜費愈高的長壽風險。

特色 4：連續 2 年起未申請理賠，住院 + 手術給付最高增值至 1.5 倍

若在保障期間連續 2 年 (含) 以上沒有申請理賠，非實支實付理賠金額將自動增值 20%，最高增值 50%。例如原本保額 1000 元，75 歲之前住院一天理賠 1000 元，住院手術保險金每次給付 5000 元，但投保後若連續 2 年以上沒有理賠紀錄，那麼住院一天給付會依照當時增額的比例自動提高為 1,200 至 1,500 元不等，住院手術給付也自動提高為 6,000 至 7,500 元不等，讓健康的自己為未來的不健康備妥更多醫療保障。

特色 5：提供 3600 倍日額給付

「全球人壽加倍醫靠終身醫療健康保險」屬於帳戶型醫療險，就像一個醫療銀行帳戶，當保戶符合保單條款約定的給付條件時，就可以從醫療帳戶申請理賠給付醫療費，每個帳戶最多可以給付日額的 3600 倍，以投保日額 1000 元為例，最多可從這個醫療帳戶申請 360 萬元醫療給付金照顧長壽但需要醫療費用支出的自己。

特色 6：身故可領回差額，當身故保險金

人生總有走到盡頭時，若生前在終身醫療帳戶申請的總給付金額，低於總繳保費的 1.02 倍，那麼保單受益人可領回「1.02 倍總繳保費 - 累計總給付金額」的差額，作為被保險人喪葬費用支出，讓繳付的每一筆保費都可以物盡其用，陪伴保戶到生命最後一刻。