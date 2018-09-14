越南廠Q4增產 泰昇-KY下半年營收力拚維持高成長

隨東南亞紙尿褲市場需求增溫，東協紙尿褲品牌大廠泰昇 - KY(8480) 今年在東南亞市場業績也穩定向上，泰昇 - KY 表示，柬埔寨嬰兒拉拉褲新產線之產能利率用正逐步穩定提高，另越南廠第四季也將有一條嬰兒拉拉褲新產線加入營運，以因應今年第四季旺季市場強勁需求，預估下半年營收表現可望維持高成長趨勢。泰昇 - KY 提到，隨著柬埔寨廠嬰兒拉拉褲新產能逐漸提高，再加上越南、柬埔寨及緬甸等東協國家經濟蓬勃發展帶動紙尿褲市場需求快速成長，雖然 8 月仍處於東南亞紙尿褲傳統淡季，但今年 8 月營收表現仍成長兩成以上。



此外，泰昇 - KY 也提到，東南亞各市場中以柬埔寨表現最佳，營收成長超過三成，主因為柬埔寨大選已於 7 月底平和結束，市場不確定因素消除，零售商態度轉趨積極所致。



泰昇 - KY 8 月營收 1.58 億元，月增 12.72%，年增 21.92%；累計 1-8 月營收 11.23 億元，年增 14.89%。