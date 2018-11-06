一銀因應洗錢防制大砸銀彈 教育訓練費用兩年內暴增百倍

APG(亞太防制洗錢組織) 來台進行第三輪評鑑，第一銀行被排定在 14 日「考試」，一銀董事長董瑞斌今 (6) 日受訪時說，一銀當天由銀行總經理鄭美玲領軍 20 人應試，自己也會到場陪考。

此次 APG 來台評鑑對於受評鑑金融機構採取「突襲」，不斷變更評鑑名單，董瑞斌今天受訪時也坦言，銀行是在前幾天才接獲通知，要接受 APG 的評鑑。

董瑞斌今天出席華銀與一銀共同舉辦的台灣 Pay 記者會，會後接受媒體訪問時，針對 APG 來台評鑑作上述回應。

事實上，為因應洗錢防制，一銀近年來大砸銀彈，積極擴編人力與預算成本，其中在人力部分，董瑞斌說，一銀 2016 年反洗錢的人力編制約 60 位，現在已經增加 5 倍到 310 位。

對於反洗錢的教育訓練費用更是花錢不手軟，費用從 2016 年的 200 萬，增加百倍達到 2 億元，這當中還不包括相關系統建置與薪資等所需費用。

董瑞斌表示，為了讓洗錢防制做的更到位，一銀還找了勤業眾信會計師事務所擔任總顧問，並與金管會檢查局合作，設計課程進行教育訓練，而時間越接近 APG 評鑑，一銀準備動作更是積極，幾乎是每個周末加班準備，對於 APG 評鑑全力以赴。