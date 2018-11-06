【華冠投顧】幸運星-【前菜：遍地黃金特攻隊】獲利後......大怒神果然來報到！！火辣辣的主菜準備中......

林幸蓉 分析師

焦點個股：2492 華新科、6153 嘉聯益、3105 穩懋、2344 華邦電、3481 群創

受今晚美國期中選舉影響，昨晚美股四大指數分歧，道瓊、S&P 500 中的金融、能源、防禦股上漲，加上川普表示將研究是否對亞馬遜、臉書及 Google 啟動反托辣斯程序，使 NASDAQ 和費半下挫。昨日幸運星說，本波反彈投機行情接近尾聲，需尊重月線套牢賣壓區及跌深反彈獲利賣壓，在雙重賣壓下…… 將有機會坐坐大怒神了…… 果然今日許多個股開高走低！昨天漲停，今天殺跌停！…. 大怒神真的來了！！

昨日蘋果銷量不再公布的利空，使今日蘋概股持續成為重災區，如：2474 可成 10 月營收創歷年單月新高卻重挫 + 破底，2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、4938 和碩、3406 玉晶光…… 持續下跌。上周「投機行情」領頭羊矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3532 台勝科、3016 嘉晶全數開高走低，而被動元件 2492 華新科（跌停）、2327 國巨、6173 信昌電、3026 禾伸堂、2375 智寶漲完之後殺聲隆隆！PCB+MOSFET…… 許多個股都彷彿住著大怒神一般，一起開高走低、殺很大！！使台股盤中大跌近百點，所幸…… 控盤者仍然護盤心切，再度利用 2330 台積電、3481 群創、2881 富邦金、1301 台塑、1303 南亞、1326 台化急拉尾盤收斂跌幅，收盤小跌 64 點失守月線，OTC 則大跌 1.72%，暫時守住月線！！

昨天追、今天砍的個股比比皆是…… 簡單舉例如下：

昨天漲停，今天跌停的超級大怒神：3105 穩懋、6451 訊芯 - KY……

其他弱股：6153 嘉聯益、4943 康控 - KY、4968 立積、5269 祥碩、3141 晶宏、2455 全新、2481 強茂、2408 南亞科、2344 華邦電、3504 揚明光、6274 台燿、3665 貿聯 - KY、4147 中裕（破底）.……

幸運星在節目中及群組中提醒大家…… 投機行情香噴噴的「前菜」已全數獲利…… 並預告大怒神將至…… 今天大怒神真的來了！！請耐心等待大怒神來洗籌碼…… 洗完我們再來上火辣辣的主菜囉……

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最後祝大家明日操作順利！！！

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