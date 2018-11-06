生產效率改善＋匯率助攻 億豐Q3雙率、獲利回溫

全球窗飾產業大廠億豐 (8464) 第三季在營收規模擴大、生產效率改善及匯率友善下，單季獲利表現回溫，獲利、毛利率及營益率皆較上季成長，單季獲利 10.70 億元，年增近 16%，EPS 3.65 元。億豐第三季受惠於市場佔有率持續擴展、客製化及固定尺寸窗簾成長、有利的匯率，推升第三季營收創下單季歷史新高，然在獲利表現部分，則因原材料成本上漲及上半年匯率逆風，導致前三季獲利較去年同期小幅衰退 2%，前三季 EPS9.05 元。



億豐表示，面對原材料成本上升、更費工的無拉繩產品鋪貨，已藉由改善生產效率，帶動毛利率自今年第一季連續兩季回升。而相對有利的人民幣 (兌美元) 匯率，亦減輕第三季面臨的部分成本壓力，第三季營業利益 13.4 億元，年增 5.7%；累計前三季營業利益 34.1 億元，年減 8.8%。



在營業外損益的部分，億豐指出，第三季匯兌利益約 1.3 億元 (去年同期兌換損失為 0.8 億元)，歸屬母公司業主之稅後淨利成 10.7 億元，年增 16.0%，EPS3.65 元；累計前三季歸屬母公司業主之稅後淨利 26.5 億元，年減 2%，EPS9.05 元。



展望未來，億豐認為 2018 年底如期渡過無拉繩轉換後，北美窗簾安規提升，所帶來的營運風險可望降低，然變化中的全球經濟保護主義，仍值得持續關注，至今，美國公布的 2,500 億美元關稅清單，對窗簾產業雖暫無顯著影響，若清單範圍持續擴大，將對產業帶來新挑戰。



對此，億豐提到，將於今年第四季末，啟用柬埔寨新落成的新廠房，並延續擴增柬埔寨產能，善用跨國生產優勢，分散營運風險，亦規劃於未來的 3-6 個月，導入全新系列的窗簾品項，深耕客製化窗簾市場的商機，並增添成長的新動能。