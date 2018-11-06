明基材明年非偏光板事業占營收比重達15% 偏光板供應依然吃緊

今年 7 月斥資 4.47 億元取得聯和醫材 9 成持股，8 月起開始認列營收，明基材 (8215) 董事長陳建志認為，明年購併效應更會顯著，非偏光板占營收將達 15% 甚至更高；至於偏光板供應還是吃緊，短期間恐怕無法改善，而且接單能見度相當高，最大客戶出貨比重降到一半。明基材前年關閉南科兩條產線，把生產基地集中桃園、龍潭兩地，目前偏光板占營收比重約 85%，陳建志分析，大陸大舉擴充面板廠產能，零組件廠只有少數公司有獲利，產能擴充相對保守，偏光板供應吃緊，公司未來投資方向是在技術、價值提升，而非產能增加。



明基材偏光板產線有 3 條，其產能面積已經追上先前 5 條水準，談到是否進一步增加產能，或是調漲價格﹖陳建志回應，會先以去瓶頸方式增加面積產出，或是提升生產速度，至於價格調漲一事，端視面板廠的智慧而定。



對於生技醫療發展方向，陳建志說，公司主要鎖定「材料」核心應用，例如：傷口護理、敷料、隱形眼睛等，生技醫療業務成長幅度約 3 成，併入聯和醫材之後，成長幅度達 7 成，非偏光板占營收比重由前三季低於 1 成以下，增加到 15%。



陳建志分析，聯和醫材為醫療包材廠 2014-2015 年平均年營收 11-12 億元，盼透過購併，將公司品質、製造經驗導入，讓聯和醫材營收表現得以回到 2014-2015 年水準。