一銀美國休士頓預計明年Q3開業 董瑞斌：力拚半年內損益兩平

國銀積極擴充歐美經營版圖，第一銀行接連在德國法蘭克福、美國休士頓申請設立分行，搶攻當地金融商機，銀行董事長董瑞斌今 (6) 日受訪時說，法蘭克福與休士頓分行預計明年第 3 季開業。

董瑞斌更訂定目標，要求休士頓分行最快要在半年達到損益兩平，慢的話至少也要在一年內損益兩平。

目前國銀在美國據點主要分布在紐約與洛杉磯兩大城市，看好美國景氣穩定復甦，一銀自去年起就開始評估前往美國拓展新據點的可能性，並將目標鎖定美國南部休士頓，金管會日前宣布同意，一銀美國休士頓分行申請案。

董瑞斌今天出席「台灣 Pay QR Code 共同標準」記者會，會後受訪時說，選擇到休士頓開設分行，主要是看好當地景氣活絡，加上當地有台塑集團、日本三井等石化產業，未來將瞄準化工產業供應鏈，爭取相關企金融資商機。

媒體提問，美國法遵成本日益攀升，不少國銀抱怨到美國做生意風險高、成本貴，但董瑞斌認為，銀行為了洗錢防制與打擊資恐而投入大筆法遵成本，既然錢都花了，乾脆就好好利用機會多做點生意。

董瑞斌認為，一銀過去海外據點都扮演領頭羊的角色，例如柬埔寨的金邊分行，一銀在 1998 年就率先前往當地設點經營，做出成效後，帶動其他銀行跟進前仆後繼的到當地設立據點，目前還沒有其他國銀到美國南部設立據點，一銀為搶攻商機，決定率先進攻美國南部市場。