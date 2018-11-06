物價溫和平穩 10月CPI年增率僅1.17% 今年次低

主計總處今 (6) 日公布 10 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率為 1.17%，為今年以來單月次低，僅高於 1 月，而前 10 月平均 CPI 年增率 1.6%，低於台灣央行通膨防線 2%，主計總處也指出，扣除蔬菜、水果和能源後的總指數 (即核心 CPI) 僅漲 0.72%，顯示物價仍溫和平穩。

主計總處說明，10 月油料費、燃氣和香菸價格調漲，加上蛋類、水果及乳類價格上揚，是推升 CPI 上揚主因，不過，蔬菜量增價跌，且通訊設備、通訊費和部分 3C 消費性電子產品價格下跌，抵銷部分漲幅。

10 月 7 大類物價年增率變動圖。(圖：主計總處提供)

就各類別來看，雜項類漲 2.93% 最多，主因菸稅調漲帶動香菸上漲 15.03%，不過，由於上月有中秋節循例饋贈保母禮金，導致比較基期較高，抵銷部分漲幅。

交通及通訊類漲 2.46%，是因國際原油價格仍高，使油料費漲 18.61%，惟捷運車票、行動電話和行動通訊費分別跌 9.68%、6.88% 和 5.96%，抵銷部分漲幅。

食物類漲 1.49%，其中，蛋類受去年 9 月芬普尼事件遞延影響需求，基數較低，使價格上漲 29.49%，而水果、乳類及外食費分別上漲 5.74%、2.64%、1.95%，所幸蔬菜下跌 5.43%，抵銷部分漲幅。

按商品性質別觀察，商品類漲 1.95%，其中，非耐久性消費品 (含食物、能源及香菸等) 漲 3.52%，半耐久性消費品跌 0.75%，耐久性消費品跌 1.22%，其中，外食費上漲 1.95%。

觀察鄰近主要國家 (地區)CPI 狀況，前 3 季我國漲 1.66%，新加坡漲 0.4%，日本漲 1.0%，南韓漲 1.5%，中國漲 2.1%，而香港漲 2.3%。