央行11/15發售東沙環礁國家公園套幣

台灣央行今 (6) 日宣布，將於 11 月 15 日委請台灣銀行各分行 (簡易型分行除外) 公開發售「台灣國家公園采風系列 - 東沙環礁國家公園」平鑄套幣，共 25000 套，每人每次限購 1 套，每套訂價新台幣 400 元，與上一套以金門國家公園為主題的套幣訂價相同。

央行發行局局長施遵驊說明，東沙環礁國家公園成立於 2007 年，面積 35 萬公頃，是台灣最大的國家公園，但未開放一般民眾旅遊，因此這次套幣發行央行也首度拍攝宣導影片，藉此加深國人對東沙環礁國家公園的認識。

東沙環礁國家公園套幣是台灣國家公園采風系列第 7 套，內嵌 107 年版 50、20、10、5 及 1 元硬幣各 1 枚，並搭配 1 枚主題章牌。

章牌正面圖案為東沙環礁和尖齒檸檬鯊，以彩色呈現；背面圖案為龍王鯛；而套幣內容介紹東沙環礁唯一終年露出水面的東沙島，與島潟湖、東沙遺址、「南海屏障」國碑、月牙軒等人文、地理景觀，以及珊瑚礁、海草床等豐富海洋生態。饒富教育意義。

央行明年將發行台江國家公園套幣，最後一套則是 2020 年的澎湖南方四島國家公園。

施遵驊指出，套幣依國家公園知名度發行量不同，第一套墾丁國家公園發行 7.2 萬套已售罄，而陽明山國家公園套幣尚餘 8900 套，金門國家公園套幣尚餘 1400 套，雪霸、太魯閣僅剩 50 套和 40 套，玉山僅 12 套左右。