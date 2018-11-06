〈CRS明年上路〉台版肥咖條款追稅令 雙重國籍居民要當心 牽動雙重課稅

台版肥咖條款「共同申報準則（CRS）」明 (2019) 年將上路，除了高資產族群、台商首當其衝以外，「雙重國籍」民眾也要小心，一旦台版 CRS 實施，擁有雙重國籍的民眾所有在境外資產、境外所得資料就會被交換出去，等於資訊全都露，也會牽動課稅、追稅補稅問題。

在台灣，因為承認雙重國籍，擁有美國籍或綠卡一樣能保有中華民國國民資格，所以擁有「雙重國籍」的人不在少數。CRS 上路後，擁有美國綠卡或公民身分又保有臺灣戶籍、同時具有臺灣和美國納稅義務的居民，將雙重課稅。如果有臺灣、美國身分又在大陸工作，就有可能具有三地納稅義務。

台灣居民海外所得只要超過 100 萬元，就應計入基本所得額計算，但若基本所得未超過 670 萬元，就不需申報最低稅負，但只要超過 670 萬元門檻，境外資產、境外所得都得併入臺灣來課稅。

雙重國籍居民該如何因應？會計師表示，擁有雙重國籍身分的台灣人，最好誠實曝光所有收入，並在台灣以及「所得地點」納稅，然後靠在其他地方抵稅因應。

會計師舉例，如果是持有美國與台灣雙重國籍，但是在中國工作，意味著中國所得屬於境外所得，就必須先在台灣、大陸繳完稅，然後到美國抵稅。

會計師表示，另一個值得留意的狀況是，台灣有很多父母喜歡到美國生孩子，讓小孩一出生就是美國籍，現在肥咖條款上路，這個小孩就有申報義務，就算小孩 18 歲之前，父母親把資產贈與小孩不用繳稅，但仍有申報義務，若是雙親忘記幫小孩申報，最高可以罰到帳戶贈與資產的 25% 罰金。