光隆上半年轉盈 EPS達2.07元 Q3成衣接單滿載

光隆 (8916-TW) 第 2 季營收達 27.82 億元，創 11 季以來新高，季增幅達 64.29%；該公司今 (13) 公布最新財報，第 2 季稅後純益達 1.51 億元，季增 1.09 倍，單季每股純益達 1.41 元，上半年每股純益 2.07 元，由於第 3 季進入成衣出口旺季，光隆單季營收可望續增。

光隆第 2 季營收 27.82 億元，毛利率為 13.47%，季增 2.25 個百分點，年增 0.05 個百分點，稅後純益達 1.51 億元，季增 1.09 倍，年減 15.72%，單季每股純益達 1.41 元；上半年營收為 44.75 億元，毛利率 12.62%，年減 1.42 個百分點，稅後純益 2.24 億元，每股純益 2.07 元，較去年同期由虧轉盈。

詹賀博對光隆營運後市樂觀，預期光隆步出第 1 季淡季後，第 2、3 季出貨旺季動能看俏，並認為從目前 6-9 月成衣部門訂單滿載來看，今年營收將可突破 100 億元。

光隆是羽絨原料大廠，近年往成衣、家紡產品垂直整合，今年以來羽絨原料價格上揚 30%，且國際市場價格仍在高檔盤整，光隆 7 月營收達 11.37 億元，為史上第 3 高的水準。

光隆在台已設立研發暨物流中心，投資金額達 2.05 億元，針對在越南生產的羽絨成衣使用的化纖及羽絨主、副料，在台灣、中國大陸、日本、韓國採購後，在此物流中心整理後出口到越南縫製；且由於越南 10 個成衣廠目前訂單滿載，詹賀博表示，光隆今年營收將突破 100 億元，除擴大越南廠現有產能 20% 之外，考慮進一步到孟加拉、印尼及緬甸設廠生產。