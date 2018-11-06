港股午盤跌0.15% 蘋概股領跌 舜宇暴跌7%

港股今 (6) 日高開 0.49%，隨後下跌再度失守 26000 點。截至午間收盤，恒生指數跌 0.15%，報 25894.7 點；國企指數跌 0.01%，報 10543.84 點；紅籌指數漲 0.38%，報 4223.95 點。

蘋果概念股下跌。舜宇光學 (2382-HK) 跌 7.01% 領跌藍籌；瑞聲科技 (2018-HK) 跌 6.68%；比亞迪電子 (0285-HK) 跌 5.04%。市傳蘋果通知代工廠鴻海及和碩 (Pegatron) 停止增產 iPhone XR 計畫。

博奕股下跌。澳博控股 (0880-HK) 跌 3.31%；美高梅中國 (2282-HK) 跌 3.16%；金沙中國 (1928-HK) 跌 3.09%。

紙業股下跌。理文造紙 (2314-HK) 跌 4.34%；玖龍紙業 (2689-HK) 跌 1.93%；陽光紙業 (2002-HK) 跌 1.46%。

分析指出，市場聚焦在中期選舉結果，市況淡靜。近日有多家大行齊下調科技股及手機設備股之目標價及來年盈餘預測，導致同類股份做空率齊急升，顯示相關類股仍有下跌空間。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 3.37 億元，港股通 (滬) 淨流出人民幣 1.47 億元；深股通淨流出人民幣 7.47 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 0.64 億元。

滬股通中資金流入最多的是寧波韻升，淨流入人民幣 3127 萬元，其次為恒生電子、保利地產、複藥、招商證券。資金流出最多的是貴州茅臺，淨流出人民幣 1.78 億元。

深股通中資金流入最多的是智飛生物，淨流入人民幣 1.29 億，其次為美尚生態、陽光電源、廣東甘化、電廣傳媒。資金流出最多的是奧馬電器，淨流出人民幣 2.58 億元。

