英國推「數位稅」 課大型科技企業在地營收約2%

英國表示將繼續推進「數位稅」計劃，對大型科技公司本地產生的收入徵收稅收。英國財政大臣 Philip Hammond 預計此稅年稅收將達 4 億英鎊，應 2020 年「上線」。

英國財政部長週一表示，該稅只針對大型盈利公司，全球收入至少 5 億英鎊 (約 6.41 億美元)。此稅將課約 2% 的英國本土科技商業營收，主要是課類似搜索引擎、社群媒體、及網路商城等。而目前歐盟的類似課稅項目欲課 3% 營收，但因內部未達共識而暫時拖延。

Hammond 認為全球政府對此議題的反應過慢，雖然希望全球找出解決方案後在生效該稅案，但似乎英國無法永遠的等待。

據 Companies House 的數據，2017 年亞馬遜英國分公司在線零售商營收為 19.8 億英鎊，稅前獲利達 7237 萬英鎊，但英國稅收僅為 170 萬英鎊。

相較之下，臉書英國去年營收為 12.6 億英鎊，利潤為 6276 萬英鎊，但支付了 1719 萬英鎊的稅收。截至 2017 年 6 月 31 日止，谷歌英國營收為 12.6 億英鎊，利潤為 2 億英鎊，共支付了 4736 萬英鎊的英國稅。

英國的財政監督機構預算責任辦公室 OBR 表示，財政部對新稅率將提高多少稅額的估計非常不確定。 關於新稅收結構尚未得到解答的問題之一，是它是否可以折抵公司稅。OBR 還標記了許多避稅方法，如將收入重新分類。

儘管如此，OBR 表示，鑑於在線活動在整體經濟中佔據越來越大的份額，數位稅可能會成為財政部未來更大的資金來源。