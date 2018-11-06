華孚10月營收3.75億元創歷史次高 特斯拉轉盈帶動股價大反彈

金屬機殼廠華孚 (6235) 公告 10 月業績，單月合併營收 3.75 億元，較上月略減 1.24%，年增率達 29.2%，創歷史次高，累計前 10 月 32.07 億元，年增 29.6%。華孚近年積極轉向新能源車市場進軍，成果豐碩，業績佔比今年已逾 3 成。6 月起針對美國電動車大客戶特斯拉 (Tesla) 開始大量出貨 Model 3 車款，業績開始展現大幅成長力道。



不過，儘管上季營收突破 11 億元創下歷史新高紀錄，但因特斯拉利空連連拖累股價表現疲軟，日前更因國際股災衝擊，最低重挫至 14.35 元價位，波段跌幅達 3 成，直到近日特斯拉公布營運轉盈，華孚股價重獲市場青睞，連續反彈站上 17 元大關，重回股災前價格。