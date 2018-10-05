華孚9月業績連3月創高 Q3營收突破11億元再締新猷

新能源車佈局效益浮現，加上筆電傳統旺季來臨，金屬機殼廠華孚 (6235)9 月業績再締新猷，以 3.79 億元較上月增加 4.2%，較去年同期大幅成長 25.2%。在單季業績表現上，華孚以逐月創高之姿，一舉突破 11 億元大關，來到 11.03 億元，較上季大增 22.8%，年增率達 37.5%，創歷史新高紀錄。累計前三季為 28.32 億元，年增 29.7%。



華孚週五 (5 日) 股價受到大盤重挫逾 200 點衝擊而明顯下挫，最低以 16.7 元，下跌 3.5% 或 0.6 元，終場則收在 16.9 元價位，跌幅收斂到 2.31% 或 0.4 元，成交金額放大到 946 張。



華孚近年積極佈局新能源車零件市場，陸續獲致成果，今年業績占比已逾三成，同時下半年因特斯拉 Model 3 拉貨轉順，以及有歐、美與中國大陸的新客戶進場，前景審慎樂觀。