亞光(3019)、宏致(3605)、凱羿-KY(2939)、台聚(1304)、杏輝(1734)

亞光 (3019)：受惠車載鏡頭出貨增加，以及股息收入挹注，第 3 季獲利超越上半年總合，創下 10 年來單季新高，累計前 3 季 EPS 達 2.84 元，已超越去年全年之上，獲利寫下連續 3 年成長紀錄。股價一度攻上 66.6 漲停板，引發短線獲利下車賣壓，並爆量打開漲停，上檔季線及 70 元關卡具反壓。

宏致 (3605)：整併效應發酵，第 3 季獲利年增 95.4%，毛利率與營益率也雙增，累計前 3 季 EPS 達 1.34 元，較去年同期倍增。股價拉出第 2 根漲停板，亮燈鎖住 19.95 元，目前半年線及年線反壓，約在上檔 20.83 及 23.1 元。



凱羿 - KY(2939)：旗下自有品牌全系列鍋具進軍兩岸市場，本業營運回溫，前 3 季 EPS 達 8.63 元，看好在中國市場布局逐漸發酵，預計年底前完成 3 家電視購物通路合作，可望成為營運成長動能，激勵股價亮燈 115.5 元漲停板。



台聚 (1304)：受貿易戰衝擊 PE 需求，但上游原料乙烯跌勢加劇，在掌握低價進料成本下，有助利差提升，大股東香港商誠利置業昨(5 日) 洽特定人轉帳 5.5 萬張，激勵股價開高，飛越 20 日均線之上，目前仍低於每股淨值 17.63 元之下。



杏輝 (1734)：癌症針劑廠和大陸天力植提二廠，明年有新產品和新產能加入，營運可望再創高峰；而旗下持股 57% 的杏國 (4192)，胰臟癌新藥有機會進行期中分析，成敗將是集團最大的挑戰。股價放量突破季線，一度攻上 20.5 元漲停板。

