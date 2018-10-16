中國車市「金九銀十」預期落空 全年銷售恐負成長 新能源車為唯一亮點

中國車市「金九銀十」行情在 2018 年並未如期而至，隨著深秋來臨，業界認為，乘用車年度銷量可能出現 30 年來首度負成長。

中國汽車工業協會近日發布月度產銷數據顯示，今年 9 月汽車產銷不僅沒有成長，還出現大幅下滑。9 月全國汽車產銷輛分別為 235.62 萬輛和 239.41 萬輛，為年減 11.71% 和 11.55%。其中，乘用車生產 202.48 萬輛，年減 11.86%；銷售 206.05 萬輛​​，年減 12.04%。

這是汽車銷量連續 3 個月較去年同期下滑，業內預期汽車市場年內難以復甦。

中汽協秘書長助理許海東表示，「9 月份的銷量降幅遠超預期，我們低估了市場多類因素對消費端的衝擊，對車市造成的影響。」

今年 9 月初，中汽協還包持樂觀態度，認為「金九銀十」是傳統旺季，市場壓力或會緩解，，因此維持全年成長 3% 的預期。如今看來，銷量不僅沒有回暖，各項數據的降幅均已超過兩位數。

此外，9 月車市也呈現新能源強、傳統燃油車弱，高檔車強、主流級車型弱的明顯結構性分化。

全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，9 月前三週車市銷售非常低迷，但在十一前最後一周出現一波快速抬升，這也是各大廠商渴望在季度末衝量的表現。

同時，9 月車市結構性分化特徵明顯，首先，9 月新能源車批發增速高達 73.0%，但傳統燃油車零售同比卻負增長 14.0%；此外，高檔車零售同比增長 13.0%，而自主品牌傳統燃油車卻下滑 17.0%，主流合資品牌也下滑 14.0%。