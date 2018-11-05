〈中國降關稅〉習近平演說暗批川普 美中貿易僵局短期未見解決跡象

中國國家主席習近平今 (5 日) 天在演講中，批評美國總統川普倡導的貿易保護主義作法，並承諾會進一步降低關稅，向全世界開放中國市場。

在全球貿易因中美局勢而陷於緊張之際，上海舉辦首屆中國國際進口博覽會 (進博會)，習近平在開幕演講中強調，「以鄰為壑的作法」會導致全球停滯不前。外媒解讀，這是在暗批川普對中國出口產品加徵關稅。

習近平說：「在經濟全球化深入發展的今天，弱肉強食、贏者通吃是一條越來越窄的死路。包容普惠、互利共贏才是越走越寬的人間正道。」

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上週傳出美中有意推進談判，以化解當前的貿易僵局，使習近平這次的演說更受矚目，外界希望尋找蛛絲馬跡，以了解習近平對美中關係的態度。不過，由習近平的講話內容，幾乎沒有短期突破的現象。市場反應為人民幣走貶，亞股持續下挫。

習近平強調，各國都應該努力改進自己的營商環境，解決自身存在的問題，不能總是粉飾自己、指責他人，不能像手電筒那樣只照他人、不照自己。

他表示，中國將繼續推動全球化，並承諾促進國內消費，加強知識產權執法，推進與歐洲、日本和南韓的貿易談判。

RBC Capital Markets 駐香港的亞洲外匯策略負責人 Sue Trinh 表示，習近平這次演講中，持續重覆了許多規劃中的政策。她表示，市場似乎喜歡「降低進口關稅」的新聞標題，但這項計畫 9 月就已經公布。

雖然習近平承諾在未來 15 年內進口商品 30 兆美元，較先前預估的 24 兆更多，但他的政策舉措基本上與過去的聲明一致。