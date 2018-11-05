三大法人賣超17.31億元 外資大買聯電送暖 華通遭調節

台股今 (5) 日在尾盤急拉之下，終場小跌 16.78 點作收，大盤收在 9889.81 點，成交值 1028.8 億元。三大法人僅外資及陸資買超，投信、自營商皆賣超，合計賣超 17.31 億元，聯電 (2303-TW) 終場再收跌停，外資反而伸援買超 5.71 萬張。

不過蘋果 PCB 供應鏈的華通 (2313-TW) 卻遭外資賣超 1.22 萬張，加計自營商賣超 2362 張，合計賣超張數高達 1.45 萬張。

集中市場今日自營商賣超 16.73 億元，投信賣超 4.33 億元，外資及陸資買超 3.75 億元，三大法人合計賣超 17.31 億元。而外資在期貨市場期指清多單口數今天減少 5250 口，未平倉多單口數降到 32727 口。

外資今日集中市場買超較多個股為聯電、大同、旺宏、華航、華新、台新金、中鋼、元大金、英業達、新光金；其中聯電開盤 10.75 元跳空跌停開出，股價創 2 年新低，今日成交量高達 23 萬張，外資更是大買 5.71 萬張。

外資今日集中市場賣超較多個股為華通、友達、中信金、強茂、華新科、亞泥、晶電、華邦電、鎧勝、創意。其中蘋果供應鏈的華通遭外資賣超 1.22 萬張居首。

而創意 (3443) 遭外資調降評等與目標價，今天外資也賣超 2499 張，終場跌停做收。

投信今日集中市場買超較多個股為聯茂、聯詠、鎧勝、強茂、欣興、南茂、台光電、泰鼎、嘉澤、智邦；賣超個股集中亞泥、中鋼、友達、台泥、中華電、貿聯、陽明、遠傳、台化、和大。

自營商在集中市場買超較多的個股為大同、南電、瀚宇博德、大成鋼、緯創、全新、國喬、瑞儀、美律、榮化；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為華邦它、華通、晶電、台積電、開發金、新金光、台泥、台灣高鐵、聯電、兆豐金。