台股重啟漲勢？ 投信：短線仍有波動勿貿然搶短追高

美股反彈帶動台股大盤上漲，加上美中貿易關係露出曙光，全球股市擺脫 10 月股災壓力，反彈上攻，投信認為，美中貿易如果朝正面態勢發展，可望推升台股大盤趨勢向上。

要注意的是，在搶短資金輪動快速下，短線進場仍有波動風險，留意｢跌深｣個股均線壓力，加上個別產業基本面變數，空手者不宜此時追高，建議後市仍需觀察美中貿易局勢變化，循後市營運展望佳者布局，並留意財務狀況佳、高殖利率題材股的承接機會。

左右全球市場最大風險的美中貿易戰，在雙方領導人對話順利下有和緩跡象，讓受壓抑的電子股跌深反彈，加上矽晶圓大廠第 3 季財報符合市場預期，相對穩定的產業展望加上股價修正幅度已大，激勵市場進場信心強勁。

此外，被動元件也由指標廠商公布財報帶動，族群股價同樣強勢彈升。台股 2 日加權指數震盪走揚 61 點收 9,906 點。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，本波跌深電子股反彈以 IC 設計、矽晶圓、被動元件為主，其中並以已公布財報且第 4 季展望較佳者，幅度與延續性相對顯著。

但郭修伸也提醒，上方仍有大量套牢，個別產業或面臨下游庫存調整等基本面變數，評價面承受壓力且資金搶短氣氛濃厚，建議不過度拉高持股比重，遇反壓則轉趨保守，觀察急漲後整理回測情形。

至於蘋概股部分，郭修伸表示，蘋果營收獲利雖然不錯，但蘋果認為，美中貿易干擾因素未除，加上新興市場貨幣偏弱，對於後市展望偏保守，引發市場擔憂。

觀察台廠 2 日股價表現，光學指標大漲、機殼廠隨大盤回升跌幅收斂，整體並未有大幅修正，說明股價已反應市場偏低預期，未來蘋果股價走勢或新機銷售如能超乎預期，對蘋概股可望有正面帶動。