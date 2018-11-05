達方Q3獲利大增2.5倍 EPS 2.3元 Q4謹慎看

達方 (8163-TW) 今 (5) 日公告第三季財報暨 10 月營收，第三季受惠鍵盤、MLCC 價量齊揚，獲利大幅年增 254%，每股純益 2.3 元，前三季每股純益來到 4.21 元，不過 10 月起被動元件進入淡季，加上貿易戰影響，單月營收 17.67 億元，月減 9.4%、年增 17.5%，公司對第四季展望也較為謹慎。

達方第三季營收 57.7 億元，季增 11.9%、年增 23.3%，稅後純益 149.4 億元，每股純益 2.3 元，單季賺贏上半年，累計前三季營收 149.4 億元，年增 14.9%，稅後純益 11.8 億元，年增 189%，每股純益 4.21 元。

達方也同步公告 10 月營收 17.67 億元，累計今年 1-10 月營收 167.04 億元，較去年同期增加 15.2%。

達方第三季在鍵盤出貨成長、MLCC 等被動元件價格走揚下，營收獲利季均呈現顯著成長，不過，第四季在國際政經環境的不確定因素下，公司以較審慎態度看待第 4 季的營運表現。

達方表示，MLCC 短期在淡季下供需進入調整，但整體產業結構仍朝良性方向發展，對公司獲利仍將貢獻顯著，鍵盤產品也將持續推出高附加價值產品，未來的經營策略仍將聚焦在 IT 與綠能兩大產業上。

此外，達方董事會也決議聘任董事長蘇開建兼任執行長，負責公司營運策略規劃及管理，並升任執行副總蔡耀坤為總經理，共同拓展全球營運與新事業佈局。