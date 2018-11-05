玻纖一貫廠富喬前3季獲利3.81億元 年減21.76% 每股純益0.9元

PCB 上游玻纖業富喬 (1815-TW) 9 月營收改寫歷史新高，推升富喬第 3 季營收跨越 14 億元大關，以 14.03 億元創新高，公司今 (5) 日公布第 3 季財報，稅後純益 1.28 億元，季增 14.9%，年減 37.17%，每股純益 0.3 元，累計前 3 季稅後純益 3.81 億元，年減 21.76%，每股純益為 0.9 元。

富喬在第 3 季獲利遜於第 1 季的 1.41 億元，主要在第 3 季有新廠加入攤提折舊，同時，整體產品價格第 3 季也不如第 1 季。

富喬第 3 季營收為 14.03 億元，毛利率 29.18%，季增 1.3 個百分點，年減 2.93 個百分點，稅後純益 1.28 億元，季增 14.93%，年減 37.17%，每股純益為 0.3 元；累計前 9 月營收為 37.81 億元，毛利率 28.34%，年減 2.05 個百分點，稅後純益 3.81 億元，年減 21.76%，每股純益為 0.9 元。

富喬在中國大陸東莞新投資 180 台電子級玻纖織布機，目前已進入試量產，並向客戶端送樣認證，預計正式量產後，每月將貢獻 6500-7000 萬元營收；富喬東莞廠端增設 180 台織布機，新機將在 12 月中運抵，最快明年第 1 季完成裝機加入生產行列。

就目前玻纖布市場供需狀況來看，上游玻纖紗仍供應不足，歐洲市場對於工業級玻纖紗的需求量正明顯增加之中，有助富喬在工業級及電子級玻纖的銷售在第 4 季的電子業需求的淡季中，銷售獲得平衡發展。