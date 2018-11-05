全家斥資逾10億元搶冷凍食品市場 新品牌亮相

看好冷凍調理食品市場的成長潛力，連鎖超商全家 (5903-TW) 繼去年推出微料理後，今 (5) 日宣布整合旗下自有品牌 FamiyMart Collection 覆熱即食產品線，推出全新品牌「媽媽煮藝」，全家樂觀看待，冷凍食品可望成為下一波超商鮮食動能，明年北中南三大鮮食廠將陸續增加冷凍食品產線，而岡山物流中心年底將稼動，也將擴充低溫商品配送產能。

全家指出，由於看好冷凍食品有望成為下一波超商鮮食動能，至今年底累計投入 13 億元來布局冷凍食品生產供應鏈，包括建置冷凍食品產線、低溫物流和擴增店舖冷凍空間，後續將擴充商品組合、擴建生產基地、冷鏈配置，並提升服務型冷凍商流運能。

據經濟部統計去年台灣冷凍調理食品市場規模逾 240 億元，而據東方線上調查統計，早午餐外食人口眾多，但僅有 30% 消費者晚餐外食，顯示微波加熱、簡易半成品輕鬆烹煮的需求持續上升。

全家指出，旗下電商平台「全家行動購」冷凍即時覆熱商品業績連 3 年倍數成長，去年推出覆熱料理系列，帶動冷凍調理食品業績成長 10%，占全家行動購全年業績 25%，且銷售時段集中於晚餐、宵夜時段，顯示覆熱即食料理正在晚餐消費市場崛起。

因此，此次推出全新品牌「媽媽煮藝」首波一口氣推出 36 項覆熱即時料理，其中晚餐品項占比約 60%，而為了與坊間同類商品做出差異化，更攜手永豐餘生技共同研發 5 款少添加冷凍家常菜。

全家強調，除了食材主打產地餐桌一條龍，目前正申請 Clean Label 潔淨標章審查，可望成為便利商店首款通過認證的覆熱即食菜餚。