全家推六款冠軍麵包 有望帶動白金業績成長上看三成

全家 (5903) 今宣布攜手世界麵包冠軍師傅陳耀訓合作，以真食材、無添加概念推出六款世界冠軍麵包系列。全家表示，今年母親節預購首度與陳耀訓合作，獨家推出其店內超人氣排隊麵包，創下該檔期預購品項冠軍；其後，秋節再推招牌魯邦麵包等預購，二檔累積熱銷六萬條以上，並看好此次六款冠軍麵包有望帶動白金品群業績成長二到三成。全家斥資 17 億元自建福比麵包廠，於去年 3 月開始投產，目前共有 4 條生產線，生產麵包、土司、鬆餅等商品，供應麵包達 29 個品項，日產量 30 萬個。全家指出，福比麵包 5 月起推出二波日式麵包，挹注白金品群(麵包、土司、冷藏甜點及三明治)，累計今年前三季營收較去年同期成長二成。



福比麵包廠董事長、全家便利商店總經理的薛東都指出，世界冠軍麵包主打真食材、無添加，更具備三大創新：去規格化生產、非標準化販售，以及目標取得 Clean Label 潔淨標章，若通過評鑑，將成為便利商店首款通過認證麵包，力拼打開便利商店白金藍海商機。



此外，全家也提到，這次結合創新銷售方式，家庭號皇后土司採預購限定，消費者臨櫃購買，需要等三天才可到店舖取貨，在未上市前，先在內部導入店舖的 Line 群組團購，迅速預購突破 1.4 萬條，預計上市後再造另一波搶購潮。全家世界冠軍麵包全系列共六款，將於 10 月 24 日起分兩階段上市。

