全家旗下「全家行動購」三箭齊發參戰雙11 業績預估年增四成

電商年度盛事雙 11 檔期進入倒數階段，全家 (5903) 旗下電商平台「全家行動購」，三箭齊發備戰，鎖定雙 11「最狂 1 戰」，今年首度推出「商品預售專館」、「閃購超殺優惠」和「精選夯品推薦」，預估可帶動整體業績較去年成長 4 成。全家表示，今年雙 11 主打線上線下大串連，線上買、店舖隨時領，消費者在全家行動購平台上購買咖啡、牛奶、零食、飲料等多種品項，不只享有買一送一價，更可趁便宜掃貨卻不囤貨，要用時再到全家實體店舖領即可。



雙 11 檔期近年已成為消費者搶折扣、箱購商品重要時間，全家指出，今年首創串連線上與線下，解決過往消費者掃貨後卻得大量囤貨在家的困擾。全家會員暨電商推進部部長王啟丞表示，今年特別於「全家行動購」平台上增設「商品預售專館」，消費者透過行動購線上購買、線上支付，購買的商品就會存放在全家官方 APP 商品預售「我的商品」欄位中，想領取商品時，直接到巷口全家就能隨時領，解決單身戶、小家庭的囤貨困擾。