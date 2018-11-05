前員工違反營業秘密無罪 聯發科：深表遺憾並將提請上訴

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 前員工違反營業秘密一案，台北地院日前做出無罪判決，聯發科今 (5) 日指出，深表遺憾，為保障公司權益，將委由律師依法請求檢察官提起上訴。

聯發科表示，前員工因違反營業秘密，台北地院日前做出無罪判決結果，為捍衛公司權益，並響應政府強化產業秘密保護法令、及預防高科技人才與技術流失，聯發科決定委由律師請求檢察官提起上訴。

聯發科強調，向來重視智慧財產權及營業秘密保護，絕不容許任何員工對內、對外有任何違法行為。

聯發科表示，該案被告利用任職人力資源部門的機會與權限，將有關聯發科重要員工資料，包含雇用期間、部門、職稱、專長及曾任特定公司離職原因等人力資料，傳送至私人使用電子郵件，做為其設立的獵人頭公司所需，不當竊取資料，嚴重侵害公司權益。

聯發科重申，將捍衛並保護具經濟價值之公司重要人力資產，絕不寬容任何不法行為。

聯發科也說，高科技人才是現今全球高競爭市場的關鍵決戰，半導體業近年人才市場競爭更激烈，高素質專業人才是聯發科最重要資產與競爭利器，公司長期投注資源與資金培育人才，透過在 IC 設計上的創新與努力，以持續為台灣半導體產業競爭力貢獻心力。

聯發科也強調，已做好相關防護措施，以防類似行為再次發生。

