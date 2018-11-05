淡季效應營收降溫 鮮活10月營收1.57億元 月減54.5%

鮮活果汁 - KY（1256-TW) 10 月進入市場淡季後，營收快速降溫，營收降到 1.57 億元，月減 54.5%，年減 8.98%，主因今年中國華南與西南地區入秋後平均溫度較往年低，致使對飲料的需求減少。

鮮活果汁累計前 10 月營收為 28.21 億元，較去年同期成長 9.45%。

鮮活果汁主管表示，公司除持續進行新品開發外，也進行擴產因應客戶龐大需求，其中已著手開發 3 年時間的豆粉原料產品，將在昆山廠完成新產線擴充後開始量產，豆粉可作為豆奶、甜品、烘培產品及其他豆製品之原料，可望有效強化接下來的冬季產品線。

鮮活果汁 10 月營收較去年同期略減，公司指出，是受中國華南與西南地區入秋後平均溫度較往年低，導致對飲料的需求減少，不過公司看好，中國整體手搖茶市場仍持續成長，且口感添加物與糖漿等產品，不如濃縮果汁明顯受手搖茶產業淡、旺季影響，期對產業淡季營運起補強作用。

鮮活果汁主管指出，鮮活的現有口感添加物與糖漿產品，皆已獲中國一線手搖茶品牌業者採用，公司未來除會持續推出不同口味與形狀產品，現已進行研發含餡料的「新寒天晶球」，預期將可滿足中國手搖茶市場求新求變，且各家品牌業者都期望與眾不同的產業生態，鮮活仍將秉持提供客戶客製化且少量多樣化選擇的原則，期在擴大市場滲透率的同時仍能保持高毛利率表現。