今年營收恐低於年初預期 外資降創意目標價與評等

虛擬貨幣需求持續降溫，IC 設計廠創意 (3443-TW) 營運展望遭外資看衰，外資最新報告指出，今年營收成長率恐低於 15%，低於原先公司預估目標，另外 AI 營收貢獻仍低，加上比特幣、虛擬貨幣相關不確定性增加，調降創意目標價與評等，從原中立降到劣於大盤，目標價也從 289 元一舉降到 180 元。

外資認為，比特幣價格走跌，衝擊挖礦需求，以目前的價格水準來看，硬體廠使用目前的規格與成本，挖礦已難有利潤，而就晶圓代工廠而言，僅剩台積電還有能力維持晶圓供應，其餘規模較小的廠商，挑戰恐會加大。

外資強調，除非比特幣價格可反彈到先前的歷史高價，帶動市場需求回溫，否則，明年創意虛擬貨幣相關 NRE 與量產需求，預期都將顯著減少，創意的獲利也恐難回升到過去高峰。

相比比特幣，創意仍有 AI 與高速運算相關訂單，不過外資預估，最快要 2020 年可能有營收貢獻，目前創意 AI 營收貢獻仍少，其中包含 NRE(委託設計) 與小量量產。

綜合兩個因素，外資認為，創意在 AI 的營收比重仍低，加上虛擬貨幣需求降溫，對明年獲利看法更保守，調降對創意的獲利預估，目標價降到 180 元，評等也調整成低於大盤表現。