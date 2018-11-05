港股後市3大因素主導 ADR拖累今料回測26000點大關

中美雙方對解決貿易爭議均釋出善意，提高市場對兩國能解決貿易問題的憧憬，刺激港股創 10 年來最大漲幅，勁彈逾千點。不過，美國上市的港股預託證券 (ADR)上週五 (2 日) 全線下挫，預計今 (5) 日港股低開約 430 點，回測 26000 點大關。

港股後市走勢主要受 3 大因素所主導：

一、美國週二 (6 日) 的中期選舉結果：共和黨會否失勢？若民主黨取得眾議院控制權，料會直接影響特朗普政府未來的對華政策。民主黨若掌控眾議院，會軟化川普政府對中美貿易摩擦的立場，這將替港股提供持續反彈的契機。

二、市場對美國聯準會 (Fed) 未來升息步伐的預期，從美國近期發佈的經濟數據發現，市場已開始憂慮美國經濟的成長動力是否開始放緩，特別是中美貿易戰開始後，市場認為美國經濟難免受牽連。若 Fed 因應此情勢而放慢升息步伐，有助紓緩美元強勢與美國長債息率的升勢，也有利於股市表現。

三、「股王」騰訊將在下週三 (14 日) 公佈第三季財報。上週反彈逾 2 成的騰訊，是大盤回升約 1900 點推力之一，但騰訊的 ADR 上週五 (2 日) 急挫 2.5%，報港幣 295.6 元，較上週五收盤價港幣 303.6 元低港幣 8 元，料對今 (5) 日大盤有頗大打擊；整體藍籌 ADR 表現，相當於拖低恒指跌 341 點。而騰訊能否於下週三交出較市場預期佳的季績，將成為港股能否於 11 月止跌回升的關鍵。

值得注意的是，美國中期選舉在即，資金進一步追進的意願不大，加上港股主板成交額激增至港幣 1703 億元，但做空金額仍有港幣 244 億元，做空比率回升至 14.3%，顯示有新一批空倉逢高建倉。

此外，中美貿易緊張關係稍緩雖短暫提振市場信心，但後市關鍵走勢仍需看美國中期選舉結果，以及二十國集團 (G20) 峰會「習川會」結果，投資人不能太掉以輕心。

港股 ADR 上週五 (2 日) 於美國表現

匯控 (0005-HK) 報港幣 65.62 元，跌 1.18%

中移動 (0941-HK) 報港幣 72.61 元，跌 1.95%

中海油 (0883-HK) 報港幣 13.33 元，跌 1.85%

中石化 (0386-HK) 報港幣 6.46 元，跌 1.95%

中聯通 (0762-HK) 報港幣 8.48 元，跌 0.75%

國壽 (2628-HK) 報港幣 16.51 元，跌 1.35%

中石油 (0857-HK) 報港幣 5.70 元，跌 2.11%

騰訊 (0700-HK) 報港幣 295.95 元，跌 2.52%

友邦 (1299-HK) 報港幣 63.24 元，跌 1.58%

建行 (0939-HK) 報港幣 6.49 元，跌 1.31%