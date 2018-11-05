新聞

港股午盤大跌2.65% 26000點再失守 騰訊、富力地產暴跌

港股今再失守26000點 (圖：afp)
港股今再失守26000點 (圖：afp)

港股今 (5) 日低開 1.65%，隨後跌幅擴大至 2%，失守 26000 點。截止午間收盤，恒生指數跌 2.65%，報 25785.20 點；國企指數跌 2.19%，報 10453.94 點；紅籌指數跌 2.25%，報 4193.37 點。

圖：google
圖：google

科網股大跌。瑞聲科技 (2018-HK) 跌 7.53%；舜宇光學 (2382-HK) 跌 4.78%；騰訊 (0700-HK) 大跌 4.74%。

中國房地產股大跌。碧桂園 (2007-HK) 跌 6.41%；中國恒大 (3333-HK) 跌 5.87%；融創中國 (1918-HK) 跌 4.79%。

濠賭股大跌。美高梅中國 (2282-HK) 跌 7.37%；金沙中國 (1928-HK) 跌 5.26%；新濠國際發展 (0200-HK) 跌 5.57%。

中資券商股大跌。國泰君安國際 (1788-HK) 跌 4.52%；海通國際 (0665-HK) 跌 4.9%；華泰證券 (6886-HK) 跌 3.93%。

富力地產 (2777-HK) 大跌 9.02%，報港幣 12.1 元。富力地產董事會宣佈，今 (5) 日議決召開臨時股東大會及類別股東會議，批准授予董事會建議特別授權以發行不超過 805，591，836 股新 H 股，分別不超過該公司於新 H 股發行前後的總股本之 25% 及 20%；及分別不超過於新 H 股發行前後的已發行 H 股總數約 79.35% 及 44.24%。

分析指出，藍籌 ADR 上週五全線向下以及當晚夜期急跌 626 點，已預示今日將修補上週五缺口，即下探 25500 點水平。後市關鍵仍需看美國中期選舉結果，以及二十國集團 (G20) 峰會「習川會」結果，投資人不能太掉以輕心。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 6.58 億元，港股通 (滬) 淨流入 6.67 億元；深股通淨流入人民幣 4.75 億，港股通（深）淨流入暫為人民幣 2.32 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國中車，淨流入人民幣 2131 萬元，其次為紫江企業、航太資訊、四創電子、天士力。資金流出最多的是貴州茅臺，淨流出人民幣 2.58 億元。

深股通中資金流入最多的是金鴻控股，淨流入人民幣 5238 萬元，其次為中環股份、電廣傳媒、融捷股份、當升科技。資金流出最多的是五糧液，淨流出人民幣 4.04 億元。

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞