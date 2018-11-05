港股午盤大跌2.65% 26000點再失守 騰訊、富力地產暴跌

港股今 (5) 日低開 1.65%，隨後跌幅擴大至 2%，失守 26000 點。截止午間收盤，恒生指數跌 2.65%，報 25785.20 點；國企指數跌 2.19%，報 10453.94 點；紅籌指數跌 2.25%，報 4193.37 點。

圖：google

科網股大跌。瑞聲科技 (2018-HK) 跌 7.53%；舜宇光學 (2382-HK) 跌 4.78%；騰訊 (0700-HK) 大跌 4.74%。

中國房地產股大跌。碧桂園 (2007-HK) 跌 6.41%；中國恒大 (3333-HK) 跌 5.87%；融創中國 (1918-HK) 跌 4.79%。

濠賭股大跌。美高梅中國 (2282-HK) 跌 7.37%；金沙中國 (1928-HK) 跌 5.26%；新濠國際發展 (0200-HK) 跌 5.57%。

中資券商股大跌。國泰君安國際 (1788-HK) 跌 4.52%；海通國際 (0665-HK) 跌 4.9%；華泰證券 (6886-HK) 跌 3.93%。

富力地產 (2777-HK) 大跌 9.02%，報港幣 12.1 元。富力地產董事會宣佈，今 (5) 日議決召開臨時股東大會及類別股東會議，批准授予董事會建議特別授權以發行不超過 805，591，836 股新 H 股，分別不超過該公司於新 H 股發行前後的總股本之 25% 及 20%；及分別不超過於新 H 股發行前後的已發行 H 股總數約 79.35% 及 44.24%。

分析指出，藍籌 ADR 上週五全線向下以及當晚夜期急跌 626 點，已預示今日將修補上週五缺口，即下探 25500 點水平。後市關鍵仍需看美國中期選舉結果，以及二十國集團 (G20) 峰會「習川會」結果，投資人不能太掉以輕心。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 6.58 億元，港股通 (滬) 淨流入 6.67 億元；深股通淨流入人民幣 4.75 億，港股通（深）淨流入暫為人民幣 2.32 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國中車，淨流入人民幣 2131 萬元，其次為紫江企業、航太資訊、四創電子、天士力。資金流出最多的是貴州茅臺，淨流出人民幣 2.58 億元。

深股通中資金流入最多的是金鴻控股，淨流入人民幣 5238 萬元，其次為中環股份、電廣傳媒、融捷股份、當升科技。資金流出最多的是五糧液，淨流出人民幣 4.04 億元。