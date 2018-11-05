台灣製造業PMI創近2年半來最慢擴張 未來半年景氣指標跌幅擴大

中華經濟研究院今 (5) 日公布 10 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 續跌 2.1 個百分點至 51.8%，創 2016 年 5 月以來最慢擴張速度，六大產業僅食品暨紡織產業以及電子暨光學產業，呈現擴張；若從全體製造業的「未來六個月的景氣狀況指數」來看，不僅連 2 月緊縮，且指數續跌 7.0 個百分點至 40.6%，創 2015 年 9 月以來最大跌幅，顯示製造業廠商對於未來景氣看法多持保守態度。

中經院解釋，六大產業中，僅食品暨紡織產業仍回報未來六個月景氣為擴張，惟指數續跌 2.8 個百分點至 53.0%，

反觀化學暨生技醫療產業與電子暨光學產業的未來六個月景氣狀況指數，分別中斷連續 27 與 31 個月的擴張，指數分別大跌 9.2、11.1 個百分點至 42.1%、39.3%，尤其電子暨光學產業更創 2015 年 8 月以來最大跌幅。

而就當月調查來看，中經院指出，六大產業 PMI 中，僅食品暨紡織產業 (52.4%) 和電子暨光學產業 (51.3%) 擴張，其餘四大產業皆回報緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業 (45.1%)、交通工具產業 (46.5%)、基礎原物料產業 (47.9%) 與化學暨生技醫療產業 (48.4%)。

觀察各組成指標，新增訂單指數已連續 21 個月呈現擴張，惟指數續跌 4.0 個百分點至 51.2%，創 2017 年 2 月以來最慢擴張速度，最主要原因是電子暨光學產業的新增訂單指數中斷連續 7 個月的擴張，指數續跌 6.5 個百分點至持平 (50.0%)。

而生產數量指數在連續 3 個月擴張速度趨緩後，指數回升 1.2 個百分點至 56.1%；人力僱用數量指數雖連 30 個月擴張，惟指數續跌 2.3 個百分點至 50.3%，創 2016 年 5 月以來最慢擴張速度。

至於供應商交貨時間指數回跌 3.2 個百分點來到 51.6%，是 2016 年 4 月以來最慢上升 (高於 50.0%) 速度；原物料存貨指數中斷連續 30 個月的擴張，指數續跌 2.1 個百分點至持平 (50.0%)。

NMI 指數 1 年半來首見緊縮 因住宿餐飲業、運輸倉儲業市況轉弱

另外，非製造業經理人指數 (NMI) 續跌 0.9 個百分點來到 49.9%，也是 2017 年 3 月以來首次呈現緊縮，八大產業 NMI 中，有住宿餐飲業 (47.7%) 與運輸倉儲業 (48.0%) 呈現緊縮。

全體非製造業的「未來六個月景氣狀況指數」為連續 4 個月呈現緊縮，且指數大跌 8.7 個百分點至 36.1%，是 2016 年 12 月以來最快緊縮速度；八大產業中僅資訊暨通訊傳播業 (55.9%) 回報未來六個月景氣狀況呈現擴張。零售業則回報未來六個月景氣狀況為持平 (50.0%，其他均為緊縮。