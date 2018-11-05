智崴小型體感設備hexaRide進軍東京台場 擴大消費市場

由智崴資訊 (5263) 研發，與日本業者共同製作、經營的 hexaRide VR 體感遊樂設備，上週五正式於東京台場 Diver City Plaza 商場開幕。智崴推出的 hexaRide 佔地空間小，運營人力靈活精簡，搭配日本知名動漫 IP 製作原創影片內容，有望吸引動漫迷和攻進更廣大的消費市場，未來將鎖定購物中心、飯店、海洋館等綜合型消費性商場洽談合作機會。智崴集團執行長歐陽志宏表示，位於東京台場的 hexaRide 為智崴集團於日本的第一個投資營運點，除了硬體設備由智崴打造之外，在智崴子公司 Brogent Japan Entertainment(BJE)的整合下，與日本合作夥伴講談社、電通以及 Movic 等公司共同組成黃金營運陣容，在日本知名地標東京台場營運這台全世界首次亮相的 hexaRide，並期待未來將日本經驗推廣至海外全世界。



Brogent Japan Entertainment(BJE) 的代表、同時也是講談社董事的古川公平於開幕記者會指出，hexaRide 的合作契機，起源於 4 年前到台灣拜訪智崴後，對於智崴在科技上的系統整合能力深感佩服，認為講談社的 IP 能夠結合智崴的科技進行跨領域合作，開發前所未有的娛樂產業。



hexaRide 一次可供 12 人搭乘，遊客將透過 VR 眼鏡的穿戴，輔以智崴獨有的中小型動作平台，沉浸於體感虛擬世界當中。更重要的是，本次以知名動畫 IP 打造專屬於 hexaRide 的原創影片，包含了「攻殼機動隊」、「進擊的巨人」等廣受歡迎的 IP，希望透過精彩的故事軸線和細緻擬真的畫面，將 VR 體感遊樂體驗提升至更引人入勝的境界。



本次 VR 影片由日本知名導演東弘明以及 Production I.G. 團隊操刀，該作品亦已受到威尼斯國際電影節、錫切斯國際電影節等多個電影節 VR 部門的邀請參展。



智崴集團自去年開始積極策略佈局海外自營點，朝向集團垂直多角化經營發展。自今年 2 月智崴海外首座投資營運點於荷蘭阿姆斯特丹正式開幕後，至今已陸續於高雄、北京、東京開展投資自營點，12 月底亦將於台北信義區南山廣場啟動旗艦級飛行劇院。未來，將陸續有越來越多來自智崴、來自台灣製造的體感設備在全世界各地運行。

