香港9月PMI再跌 連續6個月收縮 貿易戰令大陸訂單急跌

中美貿易戰導致香港經營環境出現惡化跡象，9 月份日經香港採購經理指數 (PMI) 由 8 月的 48.5 降至 47.9%，連續 6 個月處於 50 榮枯線下。報告顯示，中美貿易摩擦升溫，香港企業產出與新訂單量跌幅擴大，來自中國大陸的新增業務明顯收縮。

報告指出， 9 月日經香港採購經理指數降至 47.9，顯示私營經濟景氣度進一步轉差。根據業者匯報，投入價格與產出價格開始呈現通縮壓力。研究資料顯示，客戶議價、人民幣轉弱，加上競爭壓力，都是企業調低產出價格的原因。中美貿易糾紛持續是企業的最大隱憂，面對未來產出前景，企業看淡並繼而縮減採購活動。

研究數據透露更多客戶需求疲軟的訊號。企業指貿易緊張局勢升級，對新業務與來季訂單構成負面影響。9 月整體新訂單再度下跌，收縮周期持續第 6 個月。其中，大陸訂單急跌，整體新訂單的跌幅見 2 年高位。報告指出，最新 PMI 指數顯示，第三季香港生產總值 (GDP) 的年增長率低於 2%。

香港《文匯報》引述 IHS Markit 首席經濟師 Bernard Aw 表示，貿戰緊張升溫，客戶需求繼續受壓，香港私營企業 9 月經營情況進一步惡化，銷往大陸訂單的收縮得更為明顯。

最新的日經採購經理指數顯示，第三季私營經濟已經連續 2 個季度轉弱。鑑於市場需求存在更多不明朗因素，企業為保存資金而減少購買投入品，又積極清減庫存，並透過減價以促進銷路。

研究顯示，企業於 9 月看淡經營前景，兩大因素分別是未來經濟環境不明朗，以及全球貿易緊張加劇。產出預期指數仍然處於 50 持平點以下，顯示有更多企業預期，產出量將於未來一年下跌。

報告指出，企業因銷情下滑而調整採購活動的規模，採購庫存水平續跌，投入品庫存今年以來未見增長。另外，企業匯報，9 月出現通縮。整體投入成本 2 年來首次下跌，投入品的價格明顯回落，而即使工資上漲，但員工成本的漲幅卻只屬溫和。因此，企業有較大空間調低售價。