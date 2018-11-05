台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月05日

亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團一行 9 人今（5）日在台展開為期 10 天現地評鑑，預計 16 日初評結果出爐。賴揆今 (5) 日將出席 APG 第三輪相互評鑑開幕式，親自為近百個公私部門、700 名「台灣國家隊」應試人員打氣，將力拚進入最佳等級的「一般追蹤名單」。

高盛證券指出，台股上周強彈，關鍵是美中貿易摩擦緩解，大型基金等機構買盤快速回補亞洲市場。然外資法人認也為，目前台股短期有機會維持 9,400 點以上盤堅震盪，若要進一步攻克萬點，則聚焦美元走勢、美國科技股、台股公司 10 月營收、蘋果相關消息及美中互動關係等五大關鍵因素。

蘋果推出史上無敵貴的 XS 系列高價手機，第三季財報也繳出不錯成績，不過蹊蹺的是，蘋果財報中的庫存金額已經連兩季下滑，法人關切，正逢出貨旺季、庫存水位不升反降，是否代表蘋果對於未來前景多所保留，引發市場關注。



經濟日報

財長: 台灣加入全球大查稅

台股回萬點 看五關鍵三關卡

虛擬幣納洗防法 將嚴管

工商時報

洗錢防制大考登場 銀行備戰

大陸救民企 300 億人幣紓困基金出籠

旺季庫存降 蘋果財報有蹊蹺

聯合報

美期中選舉 為 2020 大選定調

迎戰純網銀 銀行服務做好坐滿

擴大稅基 財部鎖定地下經濟

蘋果日報

貿易戰後遺症出現了 美電腦及板卡喊漲

美光中國大裁員 加碼投資台灣

趨勢大師：全球股市強彈 仍應注意修正風險

中國時報

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萬人上凱道 促政府稅改

自由時報

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