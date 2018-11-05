中國工程院院士：今年年底有望發放5G牌照

中國工程院院士鄔賀銓近日表示，中國有望在今年年底發放 5G 牌照，但終端還需要等到標準化完成，並且需要測試，因此還要一段期間。但中國一旦商用，就會超過其他國家，因為中國用戶多。

鄔賀銓是在 2 日東莞召開的 2018 年粵港澳大灣區院士峰會上做此表示。峰會由廣東院士聯合會及東莞市人民政府主辦，逾 60 名院士、超過百位科技人員出席。

鄔賀銓透露，5G 技術的國際標準化進程明年 9 月可以完成。不少國家計畫在明後年投入商用，如日本將在東京舉行 2020 年奧運會時正式使用 5G。

鄔賀銓指出，中國在 5G 產業化上跟先進國家同步，甚至在某些地方還走在前面，但並不意味著已經超越。

「因為講的是 5G 的系統和應用。支撐這個系統有很多的基礎技術需求，像晶片、移動終端操作系統。4G 時代，我們還不能擺脫對國外的依賴。5G 還不能一下子就完全改進，因為技術支撐上，還有很多薄弱環節。」

他認為，5G 是為聯網汽車而生的，是面向行動互聯網和工業互聯網的，特別是車聯網。高通公司曾跟諮詢公司做了預測，從 2020-2035 年間，5G 將會使全球 GDP 增加 35000 億美元，相當於當年 GDP 的 7%。