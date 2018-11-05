什麼是黑天鵝效應、反脆弱？面對逃不過的危機，你要會的「槓鈴策略」

文 / 《經理人月刊》周頌宜

《黑天鵝效應》一書指出，所謂黑天鵝，是指看似極不可能發生的事卻發生了，而且事前不能預測，卻會造成強大衝擊，可能帶來正面或是負面影響。該書作者納西姆．塔雷伯（Nassim Taleb）認為，雖然黑天鵝無法預防，我們能做的，就是減少暴露在負面黑天鵝的機率。

塔雷伯提出的解方，就是「反脆弱」（antifragile）。舉例來說，花瓶一旦摔碎，即使造成損壞的動作已經停止，花瓶也不會自行修復。因此，愈脆弱事物，一旦遭到毀壞，基本上會永遠處於損壞的狀態。而反脆弱是，即使處於最糟的情況，仍不會受到傷害，反而更強大，像是生物的演化法則。

極端保守＋極端冒險，槓桿身邊的資源分配

如何提升我們反脆弱的特質？可採用「槓鈴策略」（barbell strategy）。

塔雷伯借用槓鈴（舉重者使用的器具，一根槓軸，兩端加重）的概念，描述兩邊分開的極端狀態，並避開中間地帶。意指人們應抱持雙重態度，在某些領域採保守的策略（以強固性面對「負面」黑天鵝），在其他領域中承擔風險（迎接「正面」黑天鵝）。

以金融投資為例，如果你手中持有 90% 的現金資產（假設不受通貨膨脹影響），剩下 10% 購買高風險的證券；不管市場如何變化，你的損失絕對不會超過 10%，並保有原本多數的財富。反觀將手頭上 100% 資金，全部投注在風險「中等」證券的投資者，可能得承受因風險計算錯誤，導致全軍覆沒的慘況。

置換到工作者情境，有效運用槓鈴策略將使事業生涯更彈性。《反脆弱》舉例，歐洲的一些文學作家除了作家的身分外，還會擔任公務員，因為公務員工作強度不高，保障卻很高；下班之後，就可以專心創作。

塔雷伯進一步指出，在分配資源時，將「大多數的鬆散，搭配偶爾幾次的高強度。」就可以利用隨機性和不確定性，加強自己的反脆弱程度。

舉例來說，為了維持好的身形與體態，健身是多數人的首選。不過，健身可不能每天「規律」完成同樣的動作或強度。教練通常會建議做一些高強度、突破自我的動作；接著讓身體放鬆直到完全復原，再挑戰更高一階的訓練。研究顯示，不定期的花 5 分鐘做強度高的衝刺運動，身體肌肉的成長量，遠高於花很長的時間慢步走路。也就是說，比起舒適、規律的行為，隨機、壓力，才能協助你減緩「脆弱」發生 。

選擇凸性的槓鈴策略：潛在利益高、損失可掌握

面對未來的不確定，槓鈴策略一邊採取極端保守做法，一邊採取高風險的冒險做法，形成「正向」的不對稱。換句話說，槓鈴策略的組成是「有限的損失」加上「無限的收益」，塔雷伯稱為「正凸性效應」（positive convexity effects）。反之，則是「負凸性效應」（negative convexity effects），又稱「凹性效應」。

阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信當初放棄年薪千萬的工作，加入阿里巴巴只領月薪 500 元人民幣（相當於台幣 2365 元），當時連家人都不諒解。蔡崇信曾表示，「下行風險很小，上行收益很大，這件事就值得做。」（亦即凸性的槓鈴策略）如今，隨著阿里巴巴壯大，蔡崇信身價跟著水漲船高，事實證明，他的想法並沒有錯。

因此，槓鈴策略聚焦在「降低損失」，而非提升功能或增加利益。

原因在於正面的黑天鵝或未來利益、風險我們皆無法預測，但減少自己的脆弱，可以增加面對負面打擊的抵抗力。

「有限損失」加上「無限收益」，才能受惠於黑天鵝事件

投入一件事情時，可以利用「有限損失」加上「無限收益」獲得好處，稱為「凸性效應」；反之，則是「凹性效應」。像是投資橄欖油壓榨機，橄欖欠收租金損失也不會擴大，豐收就可得到很大報酬。

凸性效應

A 以很低的租金（有限的損失），租下某橄欖盛產區所有油壓榨機的使用權；後來橄欖大豐收（正黑天鵝），農民都向他租用機器，A 大賺一筆（無限的收益）。

結語：波動的收益多於損失，且損失是有限的、收益是無限的。

凹性效應

B 擔任投機性高、風險高的投資人，起初獲利豐厚（有限的收益）；卻因為某企業惡性倒閉、市場動盪（負黑天鵝），B 為此賠上所有的財富（無限的損失）。

結語：波動的收益少於損失，且利益是有限的、損失是無限的。

圖片來源 / 《經理人月刊》

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 10 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 10 月

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