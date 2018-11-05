脂肪肝成新國病！中醫世家這樣吃蛋，護肝補氣血

文／早安健康編輯部

你知道台灣人的「國病」是什麼病嗎？曾經，台灣人提起「國病」，想到的是「Ｂ型肝炎」。不過，現在估計全台近一半人口有輕重不一的「脂肪肝」，你對「國病」的印象要改了！

一半人口肝包油

肝病防治學術基金會針對 9000 名上班族進行腹部超音波檢查，發現罹患脂肪肝的比例高達 43％，其中男性上班族更高達 49％。

高齡女性比例更高

中國醫藥大學針對 65 歲以上民眾進行免費健診分析，罹患脂肪肝平均比例為 48%，其中女性 57%，男性 39%，女性比例遠高於男性。

未來肝癌主要原因

台灣流行病學學會等推估，15 到 20 年後，台灣造成肝癌的原因將不再是 B、C 型肝炎，而是肥胖與飲酒造成的脂肪肝與酒精性肝炎。

與肥胖成正比

過去 20 年來，全年齡層出現脂肪肝案例成長兩倍以上，與全球肥胖率增加速度成正比。1970 年代以來美國統計發現，就算嚴重肥胖透過動手術方式減重，仍有九成罹患脂肪肝。

脂肪肝年輕化

2005 年美國研究指出，17 至 18 歲學生患有脂肪肝比例 23%；2009 年著名的梅約診所發佈一項歷經 20 年的調查，發現孩童因非酒精性脂肪肝死亡或需要肝臟移植的機率，是同年齡一般孩童 13.6 倍。

同樣很「沉默」的脂肪肝

脂肪佔肝臟重量 5% 以上時，就是「脂肪肝」。脂肪肝雖然俗稱為肝包油，其實並不是有一層脂肪包在肝臟外圍，而是肝臟裡有脂肪堆積。

脂肪肝與過去的肝病有一點十分近似：症狀不明顯。由於肝臟本身沒有痛覺，除了感到些許

疲勞、不適，一般很難自行發現已有了脂肪肝。大多數人是因為發現肝指數偏高，再進一步做腹部超音波，才發現有脂肪肝。

吃蛋可以降脂肪肝

老一輩親友聽到蛋往往唯恐避之不及，或是堅持吃蛋只吃蛋白不吃蛋黃，就是因為怕膽固醇太多。直到 2016 年美國新版的飲食指南，刪除了之前「每天飲食攝取膽固醇最好在 300 毫克以下」的建議，蛋的公眾形象也開始翻身，大家吃蛋也變得心安理得。

事實上，出身四代中醫世家的食療養生作家陳允斌甚至表示，吃蛋不僅能降膽固醇，也能降低脂肪肝。陳允斌十多年前生產過後，血脂接近正常值上限，她開始每天吃三到四個雞蛋，不到一年血脂接近正常值下限。著名老中醫陸廣莘，八十多歲愛吃蛋，一天吃四個，至今已二、三十年，但血脂與血壓都正常， 外表看起來只有六十多歲，腦筋靈活，記憶力不輸年輕人。

陳允斌建議，一般人一天一至兩個雞蛋就好。至於該怎麼吃，中醫世家這樣吃蛋：

米粥煮雞蛋

既然雞蛋會吸收水中毒物，也就能吸收水中養分，加上空腹吃蛋不太好消化，容易脹氣，若能配滋養脾胃的米粥是個不錯的選擇，兩者相加蛋白質都能被吸收，比喝牛奶好。

❶生雞蛋洗淨，放在鍋裡與米飯一起煮。

❷米粥煮好以後，把蛋撈出來，剝殼就可以吃。

陳允斌表示，用這個方式煮出來的雞蛋，顏色比起一般白開水煮的蛋，呈現更加溫潤的玉色，吃起來也更香。同時米粥雞蛋補益氣血的作用很強。

來源：《早安健康》 2018 年 11 月

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