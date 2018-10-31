一日反彈難回天 港股連跌6個月 36年來最慘

港股在 10 月最後一個交易日反彈近 300 點，但由月初至今，港股已累跌逾 3200 點，單憑今 (31) 日一個交易日回天無力，「10 月股災」再度應驗！至此，港股已連跌 6 個月，是 1982 年以來，恒指再現月線「六連跌」的頹勢。

市場擔心中美貿易戰再惡化，美股急挫，加上部分公司業績未如理想，港股昨 (30) 日跌至近 18 個月新低，今日隨 A 股反彈，一度上漲 1.27%，截至發稿，恒指報 24848.96 點，漲 1.07%。

圖：新浪財經

連日弱勢的騰訊 (0700-HK)、權重股匯控 (0005-HK) 午後漲幅擴大。手機設備股反彈力度加大，舜宇光學 (2382-HK) 漲幅超過 1 成，瑞聲科技 (2018-HK) 也漲逾 7%。

港股雖在 10 月最後一個交易日出現反彈，但 10 月至今，恒指已累跌 3203 點，「10 月股災」將再度應驗。港股 10 月也將是連跌 6 個月，是自 1982 年以來恒指再現月線「六連跌」的頹勢。

股票分析師協會主席鄧聲興接受香港《文匯報》訪問時表示，自 1982 年後，未計今年，港股最長跌市只出現過 5 個月連跌，分別在 1998 年、2001 年、2002 年及 2015 年。今年正值中美貿易戰白熱化，升息循環及人民幣貶值的困境，導致恒指出現 6 個月連跌的慘狀。

他指出，港股自 2016 年 2 月的 18278 低點，上漲至今年初的歷史新高 33484 點，累積漲幅達 15206 點，根據技術分析，若港股回調幅度為 61.8%，恒指將見 24087 點，理論上，當大盤跌至此一支撐點，意味已接近這次大調整的底部。

截至 10 月 30 日，恒生指數跌 11.53%、恒生國企指數跌 9.25%、恒生中資企業指數 (紅籌指數) 跌 9.54%、創業板指數跌 16.69%。

10 月份表現最差的藍籌股：瑞聲科技跌 29.95%、舜宇光學跌 28.85%、騰訊跌 21.97%、中銀香港 (2888-HK) 跌 20.83%、銀河娛樂 (0027-HK) 跌 17.93%、申洲國際 (2313-HK) 跌 17.23%、友邦保險 (1299-HK) 跌 16.67%、碧桂園 (2007-HK) 跌 16.62%、中國石化 (0386-HK) 跌 16.58%、蒙牛乳業 (2319-HK) 跌 14.97%。

股市哀鴻遍野，香港民眾的退休基金也縮水。香港強積金 (退休基金) 表現指數 10 月跌 6.47%，今年至今累跌 8.77%，換句話說，10 月份香港民眾人均虧損港幣 12896 元，而今年至今的人均虧損則達到港幣 17822 元。