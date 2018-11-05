香港與瑞士加強合作：打造亞洲最大的財富管理中心

財經事務及庫務局長劉怡翔在上周出訪德國和瑞士，推廣香港作為國際金融中心和國際創新中心。雖然行程只是短短三天，該局我們已經看到有幾家當地的企業和機構表示有意在香港上市或者設立據點，政府會積極跟進。

以下為劉怡翔在其網誌全文：

這次出訪行程緊密，除了出席瑞士國際金融論壇、在兩地的商務午宴上致辭，並訪問法蘭克福的Plug and Play金融科技中心和瑞士金融科技創新實驗室，我亦與瑞士金融市場監督管理局和瑞士銀行家協會會面，探討如何加強兩地的金融合作。在這最後一點，我覺得值得一提的，是香港和瑞士在財富管理業務方面有很大的合作空間。

香港是亞洲最具競爭力的國際金融平台，我們在過去九年有五年在首次上巿集資(IPO)總額方面位列全球第一。截至今年9月，我們的首次上巿集資總額已超過2,400億港元，暫列全球第一。然而，股票市場以外，香港的資產及財富管理業務亦非常蓬勃，證監會的調查估計在香港管理的資產總值在2017年達3萬1000億美元，亦即大概24萬3000億港元。

的確，資產和財富管理是一個國際金融中心的重要支柱，瑞士可謂這方面的表表者，私人財富管理是瑞士金融服務核心的業務。根據波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）的報告，瑞士在2017年是全球最大的離岸財富管理中心，資產總值達到2萬3千億美元。至於香港，則是亞洲最大的離岸財富管理中心，資產總值達到1萬1千億美元。新加坡就排行第三，資產總值為9千億美元。

法國凱捷管理顧問公司（Capgemini）指出，香港目前是服務亞洲（不含日本）高淨值人士（可投資資產達到一百萬美元以上的人士，不包括其主要居所）最大的離岸財富管理中心，佔了這個市場的26.4%，隨後是新加坡(17.3%)、紐約(15.8%)和倫敦(13.7%)，瑞士則排第五。

事實上，以內地為主要引擎的亞洲私人財富近年迅速增長，為香港的私人財富管理業務帶來龐大的機遇，粵港澳大灣區的構建有助香港私人財富管理業務的發展。研究機構Wealth-X亦指出，香港已經超越紐約成為全球最多超高淨值人士（可投資資產總額達到三千萬美元以上的人士）居住的城市。

瑞士固然是全球首屈一指的離岸財富管理中心，但亞洲的財富增長強勁，使香港的離岸財富管理業務從2012年到2017年的複合年均增長率達到11%，高於瑞士的3%。就如我上周在蘇黎世所講，香港是一個開放的市場，我們歡迎瑞士的金融機構在香港設立據點，把握亞洲尤其是內地私人財富迅速增長的機遇。對於我們而言，瑞士的金融機構落戶香港，有助鞏固我們在財富管理方面的優勢和經驗，增強香港金融業的整體競爭力，務求可以「做大個餅」，百花齊放。我們會連同投資推廣署積極和瑞士以至其他海外地區的金融機構保持緊密聯繫，推廣香港作為外資企業通往內地和亞洲市場的橋樑。

香港的私人財富管理公會亦於今年1月在瑞士伯恩與瑞士銀行家協會簽訂諒解備忘錄，就香港與瑞士發展私人財富管理行業的相關事宜加強合作及交流意見。雙方已經在今年九月在香港舉行一個以私人銀行和財富管理為主題的「香港－瑞士金融研討會」，而下一步就是商討兩地人才的海外交流計劃，讓香港與瑞士的從業員有機會到彼此的市場進行相關培訓。在政府和業界的支持下，我有信心，我們能夠鞏固香港作為亞洲最大的財富管理中心。

財經事務及庫務局長劉怡翔 網誌 2018年11月4日