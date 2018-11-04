陶冬：工資成長加速 期中選舉殺到

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，於個人部落格撰文表示，美國 10 月非農數據，對消費前景十分有利；此外，在即將到來的期中選舉中，民主黨有望奪下眾議院多數席位，但領先優勢並不大，以下為部落格全文：

美國就業報告攪動著市場的情緒，不過最重要的是倒楣的十月份終於過去了，儘管個別上市公司業績可能不理想，美股還是走出五月以來最好的單周表現，中國 A 股和香港 H 股更出現了裂口式反彈，全球風險資產市場上演了一出 risk on 大戲。

上週最大的市場故事是美國非農資料，其中單位工資增長加速至 3.1%，市場一方面慶賀強勁的增長與消費前景，另一方面擔心物價風險。股市氣氛改善的同時，債市出現資金流出，10 年期國債利率上升到 3.21%。英國央行行長表示如果英國可以達成軟脫歐，則可能提高利率，英債受到沽壓。沙烏地阿拉伯謀殺記者事件繼續發酵，伊朗石油禁運在即，石油價格受壓。風險因素稍緩，黃金價格繼續堅挺。

本週二美國舉行期中大選，這是今年全球最大的政治事件，眾議院全部 435 個議席和參議院 34 個議席將進行改選，同時有 39 個州的州長也將改選，其結果將影響美國的行政、立法政治生態。

Real Clear Politics 的民意調查結果顯示，共和黨在 11 月份選民支持度有所上升，有望奪下參議院 50 議席，而在眾議院有把握的議席中民主黨占 203 席 vs 共和黨 196 席，最終鹿死誰手取決於目前形勢尚不清楚的 36 席，民主黨在爭取眾議院多數席位上稍占上風，但是優勢並不明顯，共和黨有可能翻盤。

筆者認為以近年所見的誤差度，民意調查的精準度不可太相信，只能說民主黨略有優勢，但是川普政府的施政以及勞工市場的旺景給共和黨添了一點分。如果民主黨拿下眾議院，白宮的施政能力會受到較大的打擊，國會甚至出現彈劾川普，不過川普下臺的機會微乎其微。如果共和黨保住眾議院，則美股可能低位反彈，市場對川普的認可度比美國政壇更高。

十月份非農就業增加了 250K，vs 市場預測中位數 200K 和上期的 134K。此數字受到上月颶風的干擾，不可完全做准。真正令市場感受到壓力的是時薪增長 3.1%，上次出現「三字頭」的工資增長是 2009 年，當時的基期受到雷曼危機的影響，這次是真金實銀的工資加速。

瑞信分析顯示，低端勞工的工資上漲大幅加快，超出了專業人士的幅度，這是過去十年所未有的。這種變化對美國的消費前景十分有利，GDP 增長可望維持強勁（會較之前兩個季度的超強數值略有回落）勢頭，利好股市。

但是工資上漲擴散勢必帶來更大、更廣泛的物價壓力，美國貨幣政策決策者正遭受更大的壓力，不僅今年十二月升息在所難免，明年恐怕也需要升息多過兩次，利空債市。儘管工資上漲結論需要觀察更多的資料點，筆者認為美國成本上升會突破電子商貿所帶來的緩衝網，令核心 CPI 明顯超出聯準會的政策目標，預計成為明年資產市場的一大主題。

本週市場焦點：美國期中選舉，筆者預計共和黨維持參議院多數席位，民主黨有望奪下眾議院多數席位，但是其領先優勢甚小，共和黨保住兩院的多數議席也有可能。美國會將對伊朗制裁範圍擴展到能源領域，伊朗如何反應對油價可能有影響。美國和澳洲央行例會，利率政策均不會有變。英國第三季度 GDP 資料和中國十月份出口、通膨資料也值得關注。

本週記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。