〈觀察〉盼台商鮭魚返鄉 但政府政策準備好了？

美中貿易戰影響，台商面臨資金從大陸轉移需求，政府也趁機鼓勵台商回台投資，金管會主委顧立雄指出，台商回流要從「租稅、洗錢防制、資金控管」等三個面向管理，其中台商自然希望政府祭出租稅優惠，但是除了控管與優惠，解決「五缺」(缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才) 問題更是政府應該正視的重要之務，否則也難以吸引鮭魚返鄉愛台。

貿易戰打亂台商供應鏈，尤其美中貿易戰戰線可能長達兩年的預期，有愈來愈多在台商開始想要把產線從大陸移轉，據會計師透露，近期尋求會計師事務所重新規劃供應鏈落角處的台商愈來愈多，很多傳統代工製造業台商，在終端品牌商要求下，已經大量外移，對技術要求低、講求量產的台商，會先以轉向東南亞為選擇。

但是會計師表示，東南亞勞工素質只有大陸 20 年前水準，眼看美國下一波就要對資通訊代工業加課關稅，在大陸 10 大出口美國的廠商中，就有 8 家是台灣電子業，電子業代工廠毛利低，供應鏈複雜，很多科技業的台商都頭痛不已。

對於台商回流，立委擬提案訂定「促進境外資金回國投資特別條例」，但是，金管會主委顧立雄表示，海外資金匯回涉及「租稅、洗錢防制、資金控管」三個面向，目前正由跨部會研議，他強調：「資金回流不能讓他到處亂竄」，希望資金引導回投資政府的 5+2 創新產業，不要流向房市去炒房，而且需要 100% 符合國際洗錢防制相關規範，因此，匯回資金擬透過設置專戶控管。

但是對台商來說，在中國生產的成本優勢不再，若要回台，成本必然增加，因此都希望政府端出租稅優惠的牛肉，且在政府除了思考控管問題之外，更寄盼能優先幫助台商解決「五缺」問題。

為解決產業缺地問題，行政院近日已提出三大策略，將以「公有土地優惠釋出」、「民間閒置土地輔導釋出」、「產業用地開發更新」並以媒合、前瞻、修法、輔導等十二項具體措施，穩定供地，預計 2022 年有 1470 公頃土地，提供合適工業用地，解決產業缺地問題。

然而，為台商規劃投資的會計師舉例，電子組裝廠單一廠區面積動輒上萬坪、員工少則 2、3 萬人，因為大陸勞工多且便宜，過去被認為不可能回台的業態，都有開始探訪回台的跡象，「只要電子五哥有一哥將產線移回台灣，台灣絕對會缺工缺到爆。」

不只缺地、缺工，缺水、缺電、缺人才，在在都是台灣投資環境讓台商就算想要回台，也陷入長考的疑慮。

政府汲汲希望吸引鮭魚返鄉，而且最好能投資 5+2 創新產業，不過，政策上是否真的已經準備好迎回這群鮭魚？小島資源有限，如何有效分配，以免陷入能源用罄，產業與農業、住宅爭地的困境，對台灣而言正走到一個關鍵的十字路口，在解決五缺問題之際，也許剛好是藉此篩選產業以求升級轉型的最佳時刻。