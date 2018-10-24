非常時期孫正義「走鋼絲」 ：會見沙烏地阿拉伯王儲 未參加投資大會

在旗下基金的「大金主」沙烏地阿拉伯被「千夫所指」時，阿里巴巴最大股東日本軟銀的 CEO 孫正義不得不小心行事。

彭博援引知情者消息稱，孫正義本周一在沙烏地阿拉伯首都利雅得與沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼會面，但將不會出席當地舉行的投資大會——「未來投資倡議」（Future Investment Initiative）。包括軟銀願景基金的管理合夥人 Saleh Romeih 在內，一些軟銀的高管仍將出席，但軟銀的首席營運官 Marcelo Claure 本周一退出了這個號稱「沙漠達沃斯」的活動。

在此之前，華爾街日報稱，孫正義原定在本周二開幕的未來投資倡議上發表講話，現已取消。

若上述消息屬實，繼黑石、Uber、摩根大通、谷歌、滙豐、瑞信、西門子等公司高管之後，孫正義是又一位在沙烏地阿拉伯籍記者卡舒吉遇害後取消沙烏地阿拉伯投資大會的高管。

華爾街見聞此前提到，本月初，對沙烏地阿拉伯王室持有異見的卡舒吉進入沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦布爾領事館辦理結婚文件，後神秘失蹤。沙烏地阿拉伯方面先是否認卡舒吉身亡，上周又承認他已經在領事館的衝突中喪生。

媒體曝光的資訊顯示，沙烏地阿拉伯王儲可能是幕後主使。這令沙烏地阿拉伯王室面臨着 2001 年「9·11」恐襲事件以來最嚴重的國際危機，並可能撼動沙烏地阿拉伯實際掌權者的王儲之位。

但和其他公司相比，孫正義在沙烏地阿拉伯王室陷入危機時可能需要更加小心維繫與沙烏地阿拉伯方面的微妙關係。因為沙烏地阿拉伯是軟銀願景基金的最大「金主」。

去年 5 月軟銀公布，願景基金募資達到了 930 億美元，目標是在六個月內達到 1000 億美元，當時蘋果、高通、富士康、夏普也都有投資，但沙烏地阿拉伯主權財富基金 Public Investment Fund（PIF）投入了 450 億美元，占比將近一半。



本月上旬華爾街見聞提到，PIF 已計劃向日本軟銀集團的第二隻「願景基金投資 450 億美元，未來投資額還會不斷提升。第一隻願景基金在短短五個月內獲得了 20% 的投資回報。

薩勒曼王儲表示，對軟銀的下一個遠景基金進行重大投資將有助於 PIF 增加其資產，雖然這些資產規模已經超過 3000 億美元，但他寄希望於 2020 年實現 6000 億美元的宏偉目標。

上周華爾街日報稱，孫正義今年早些時候曾稱讚薩勒曼王儲是「一位偉人、偉大的投資者」，卡舒吉失蹤後兩周內，孫正義尚未公開就此事置評。

不過就在上周，不管是曾支持軟銀無線電話業務上市的一些華爾街大行，還是軟銀持股比最多的獨角獸 Uber，都用實際行動表達對沙烏地阿拉伯王室的抵制。他們的 CEO 均決定取消出席未來投資倡議的計劃。

而且，卡舒吉事件已經對軟銀產生影響。自他失蹤以來，東京上市的軟銀股價將近三周內累跌約 20%，本周二收跌 2.93%，收報 9157 日元。