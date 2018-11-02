綠委出席率低請辭獨董 京城銀補選老員工姜宏亮擔任

公督盟在 5 月中旬點名民進黨立委許智傑擔任京城銀 (2809-TW) 獨立董事，半年多來出席率僅勉強逾 5 成，當時讓許智傑黯然請辭，京城銀懸缺近半年的獨董位置，在今 (2) 日股東臨時會補選完成，由曾在京城銀任職超過 10 年的老員工姜宏亮高票當選。

公督盟指許智傑從去年 5 月 17 日起擔任京城銀行獨董，到今年 5 月中旬，京城銀行董事會召開 23 次會，許智傑實際參與 13 次，出席率 57% 。去年半年擔任獨董所領的董事傭金中的報酬為 60 萬元，加上業務執行費用 16 萬 2000 元，共 76 萬 2000 元，若再加上立委比照部長的薪水，許智傑恐怕是立法院收入最高的人。

因為公督盟的踢爆，讓許智傑火速請辭京城銀獨董，也讓京城銀原有三席獨立董事，一直三缺一。

獨董懸缺近半年，京城銀找來過去曾任職京城銀行多年，具有深厚的金融商業背景，也熟諳公司各項業務，並具有無形資產評價師的資格，來替補擔任獨董。

京城銀今天召開股東臨時會補選，由董事長戴誠志主持，全體股東出席率高達 73.67%，此次股東臨時會依公司章程規定，完成補選獨立董事一席，新當選之獨立董事為姜宏亮，新任獨立董事的任期自 2018 年 11 月 2 日起至 2020 年 5 月 16 日止。

京城銀進一步表示，此次當選獨立董事的姜宏亮過去曾任職京城銀行多年，將借重他的豐富資歷及專業長才。未來京城銀除將全力發展旗下包含授信、財富管理及各項數位金融服務、深耕既有客戶、建立服務口碑外，亦將持續強化公司治理、內稽法遵以及風險控管機制，以期更加完善企業體質，以兼顧短中長期的經營績效。