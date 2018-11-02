對伊朗制裁生效前夕 傳美國給予日、韓、印度等8國豁免

根據《彭博社》報導，在美國對伊朗的新一波制裁生效前，據傳美國已同意，讓包括日本、南韓、印度在內等 8 個國家，在制裁實施後，可繼續向伊朗購油。

至於作為伊朗石油主要進口國的中國，傳也被納入這 8 個國家之中，但目前仍持續與美國磋商相關條件。

報導稱，美國將於下週一，正式公布取得豁免的國家；值得注意的是，受訪官員向《彭博社》透露，「豁免只是暫時的」。

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

美國駐伊朗特使 Brian Hook 於 10 月中旬指出，伊朗利用出口原油帶來的收入，支持中東地區恐怖主義，為避免此情形持續發生，美國會盡快，讓伊朗的原油出口量降至零。

Hook 表示，美國制裁伊朗，不會對市場造成太多負面影響，目前原油供給仍屬充足。

台北時間週五 (2 日) 下午 4 點 41 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.03%，至每桶 72.91 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.22%，至每桶 63.55 美元。