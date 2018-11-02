【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

蘋果公布財報後，盤後股價重挫，即使美中貿易協商現曙光，台股早盤受到蘋概股走低拖累開高走低，不過隨後鴻海及大立光急拉翻紅，金融股也表現強勢，加上中國及香港股市大幅走高，激勵加權指數站上 9900 點，雖然午盤一度再翻黑，不過尾盤受到亞股擴大漲幅激勵，指數收盤上漲 0.63%。

《國際金融市場焦點分析》

川普推文表示，他和中國國家主席習近平就貿易問題已展開不錯的對話，釋放美中協商積極信息，此消息提振投資人信心，美股連續三日走高，激勵亞股今日同步開高大漲，中午時更傳出美國將起草貿易協議，再加上中國政府召開高規格民企座談會，支持民企經濟發展，激勵日韓股市率先急拉大漲，午後陸港股同步擴大漲幅，上証收在全日最高點，逼近 2700 點，恆生指數更暴漲超過千點。

《國際商品市場焦點分析》

受到市場傳出美國總統川普將豁免印度及南韓持續進口伊朗原油，使得市場對於原油市場供給面影響擔憂加劇，加上 OPEC 及俄羅斯產量創下近期以來新高影響，導致昨日 WTI 原油期貨及布倫特原油期貨同步下跌；英國央行暗示英國將可能加速升息，加上美國公佈 ISM 製造業指數不如市場預期，並呈現下跌影響，導致美元指數走弱，帶動貴金屬相關的黃金及白銀期貨同步下跌。

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