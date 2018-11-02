大尺寸產品價格承壓 法人估友達Q4稅後淨利20億元 EPS 0.22元

進入第四季傳統淡季，10 月 43 吋以上 TV 報價反彈告一段落開始回跌，而品牌廠開始控制庫存水位，友達 (2409) 也預期大尺寸產品出貨季減 1-3%，加上價格壓力，法人預估，單季營收降到 765 億元左右，季減率約 5%，若不考慮匯率因素，毛利率反映 ASP 下滑，略微降到 10%，單季稅後淨利 20 億元，每股稅後盈餘約 0.22 元。友達第三季 TV 出貨比重 37%、Monitor 18%、Mobile PC 20%、Mobile device 5%、商用暨其他占 2 成；若以面板出貨尺寸來看，50 吋以上占 24%、39-50 吋占 10%、20-39 吋占 21%、10-20 吋占 28%，以及 10 吋以下占 17%。



備貨需求可望延續到第四季初，友達第四季大尺寸面板出貨量季減率 1-3%，ASP 小幅下滑，中小尺面板出貨量季減率 15%，產品組合關係，ASP 有小幅成長空間。



明年京東方、華星光分別有 10.5、11 代線產能開出，市調機構預期供過於求缺口擴大到 16%，大宗消費型面板價格壓力不小，儘管友達強調高附加價值策略，但大宗消費面板產品仍會受到影響，法人預期，明年全年獲利勉力維持 80 億元，每股盈餘 0.8 元左右。

